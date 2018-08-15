Темпы перепродаж LCV в июле снизились на 2 процента

Темпы перепродаж LCV в июле снизились на 2 процента Рынок LCV с пробегом в России показал 2-процентный спад в июле 2018 года и «просел» до 31 782 ед., о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». За период первых семи месяцев в стране было продано 223 583 б/у LCV, что на 3,2% меньше прошлогоднего результата.

Исследование рынка LCV с пробегом в июле показало, что было продано 13 164 машин марки «ГАЗ» (-4,5%), 3301 ед. автомобилей «УАЗ» (+9%), а также 2206 «Фольксвагенов» (-3,5%). В топ-5 рынка подержанных LCV за июль 2018 года еще два места заняли Toyota (2028 ед., -4%) и Ford (1714 шт., -1,4%).

Рейтинг рынка подержанных LCV за период января-июля 2018 года возглавляет «ГАЗ» (94 211 ед., -6%). За ним следуют «УАЗ» (23 920 авто, +5,7%), а также Volkswagen (15 272 ед., -1,3%), Toyota (13 867 ед., -6%) и Ford (11 560 авто, -1,8%).

Добавим, что перепродажи LCV-иномарок в июле 2018 года сократились на 3% до 14 423 ед., за январь-июль этот сегмент «просел» также на 3% до 99 316 ед. техники. Рынок российских LCV с пробегом в июле снизился в перепродажах на 1,5% с прошлого года (до 17 359 ед.), а за период семи месяцев сократился на 3,4% (перепродано 124 267 авто).