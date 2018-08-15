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Биткоин подорожал до $6,3 тысячи
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Биткоин подорожал до 6,3 тысячи долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду поднялась в цене до 6,3 тысячи долларов, оттолкнувшись от достигнутого днем ранее уровня в 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.29 мск биткоин дорожал на 5,25%, до 6,338 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,54%, достигая 6,296 тысячи долларов.
Другие криптовалюты поддержали позитивную динамику биткоина: Ethereum дорожал на 5,58%, до 282,5 доллара, Ripple — на 8,38%, до 0,2842 доллара, Bitcoin Cash — на 4,53%, до 517,78 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 203,93 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,5% всего рынка криптовалют.
Как прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, уровень поддержки в 6 тысяч долларов оказался очень мощным, поэтому биткоин продержался ниже этой отметки всего несколько часов, после чего вернулся в диапазон 6-6,5 тысячи долларов.
"Продолжается консолидация, которая может краткосрочно привести к выходу из диапазона вплоть до 6,9 тысячи долларов, но все ждут падения ниже 6 тысяч, которое будет стремительным в зону 5,3-5,7 тысячи долларов", — отметил он.
Пессимизм по биткоину поддерживается всеми криптовалютами, но сентябрь может стать точкой разворота, считает аналитик.
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