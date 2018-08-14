Биткоин торгуется в районе шести тысяч долларов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости . Курс биткоина во вторник заметно слабеет после того, как в конце прошлой — начале этой недели, казалось, он закрепился выше отметки в 6,4 тысячи долларов, и теперь торгуется в районе 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 10.18 мск биткоин терял 6,35%, опускаясь до 6,013 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 6,93%, достигая 5,966 тысячи долларов.

Другие криптовалюты обваливаются еще сильнее: Ethereum дешевел на 17,08%, до 264,74 доллара, Ripple — на 13,37%, до 0,2637 доллара, Bitcoin Cash — на 14,65%, до 493,99 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 191,94 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,9% всего рынка криптовалют.

Биткоин начал дешеветь с начала месяца, когда опустился ниже 8 тысяч долларов. За последнюю неделю криптовалюта потеряла почти 1 тысячу долларов, или около 14% стоимости. При этом в пятницу утром криптовалюта перестала было дешеветь, остановившись в районе отметки 6,4 тысячи долларов.

"Никаких значимых новостей за ослаблением первой цифровой монеты не стояло. Падение вызвано циклическими факторами и закрытием крупными спекулянтами открытых позиций на биржах СМЕ и CBOE", — рассказал РИА Новости аналитик «Альпари» Владислав Антонов

"Ближайшая целевая зона находится на уровне 5,45 тысячи долларов. Если она не устоит, то для многих покупателей наступит черная полоса. Защитные стопы, размещенные под ним, вызовут новую волну продаж биткоина, на которой падение цены ускорится до 3,575 тысячи долларов. Это произойдет очень быстро… никто не успеет опомниться", — добавляет аналитик.