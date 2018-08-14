Ещё
Биткоин торгуется в районе шести тысяч долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.09
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.61
–1.01 Золото
1196.90
–0.08 РТС
1079.81
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1374
–0.0318
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Биткоин торгуется в районе шести тысяч долларов 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курс биткоина во вторник заметно слабеет после того, как в конце прошлой — начале этой недели, казалось, он закрепился выше отметки в 6,4 тысячи долларов, и теперь торгуется в районе 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 10.18 мск биткоин терял 6,35%, опускаясь до 6,013 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 6,93%, достигая 5,966 тысячи долларов.
Другие криптовалюты обваливаются еще сильнее: Ethereum дешевел на 17,08%, до 264,74 доллара, Ripple — на 13,37%, до 0,2637 доллара, Bitcoin Cash — на 14,65%, до 493,99 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 191,94 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,9% всего рынка криптовалют.
Биткоин начал дешеветь с начала месяца, когда опустился ниже 8 тысяч долларов. За последнюю неделю криптовалюта потеряла почти 1 тысячу долларов, или около 14% стоимости. При этом в пятницу утром криптовалюта перестала было дешеветь, остановившись в районе отметки 6,4 тысячи долларов.
"Никаких значимых новостей за ослаблением первой цифровой монеты не стояло. Падение вызвано циклическими факторами и закрытием крупными спекулянтами открытых позиций на биржах СМЕ и CBOE", — рассказал РИА Новости аналитик «Альпари» Владислав Антонов.
"Ближайшая целевая зона находится на уровне 5,45 тысячи долларов. Если она не устоит, то для многих покупателей наступит черная полоса. Защитные стопы, размещенные под ним, вызовут новую волну продаж биткоина, на которой падение цены ускорится до 3,575 тысячи долларов. Это произойдет очень быстро… никто не успеет опомниться", — добавляет аналитик.
Последние новости
Горе-пушка: Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери"
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар доигрался
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась56
Российский рынок жилья ждет адский рост цен
Ротшильд предсказал конец существующего мира
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году198
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение