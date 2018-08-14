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Лихорадка год спустя. Криптовалюты больше никому не нужны?
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Лихорадка год спустя. Криптовалюты больше никому не нужны? 

Вести Экономика 22 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 августа — «Вести. Экономика» Котировки криптовалют стремительно снижаются. Падение количества ICO среди основных причин обвала.
Курс второй по размеру рыночной капитализации криптовалюты Ethereum стремительно падает и уже достиг многомесячного минимума. Последний раз так дешево цифровой актив стоил в начале ноября прошлого года.
Цена эфира опустилась до отметки $267. Таким образом, всего за сутки курс электронной наличности снизился почти на 17%. По мнению экспертов, такая динамика связана с падением интереса к первичному предложению монет, ведь большинство ICO проходят как раз на базе блокчейна Ethereum.
Кроме того, на фоне падения курса Ether многие инвесторы не хотят вкладываться в проекты, ожидая, что курс снова повысится, тогда они смогут купить больше новых токенов, однако ситуация пока продолжает ухудшаться.
Еще более любопытная картина с точки зрения технического анализа наблюдается в Bitcoin. Главная криптовалюта сегодня теряет более 4%, и котировки подобрались вплотную к так называемой линии Мажино. Уровень в районе $5800 уже неоднократно выступал трамплином, от которого курс Bitcoin отскакивал и начинал свой рост, однако развить успех так и не удалось: цена снова вернулась обратно.
Главная интрига заключается в том, как поведет себя Bitcoin в этот раз. Если данный уровень будет пробит, высока вероятность, что мы увидим новую волну распродаж, которая отправит цену криптовалюты значительно ниже.
Наиболее печальная картина в криптовалюте Ripple, которая в конце прошлого года неожиданно выстрелила и буквально за месяц выросла до небес. Что эта было: искусственный разгон или мимолетная эйфория — неизвестно, однако сейчас котировки вернулись фактически туда, откуда они начали свой путь, и никаких перспектив в ближайшее время не просматривается.
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