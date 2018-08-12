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Эксперт: Падение курса рубля — эмоциональная реакция на новость о санкциях
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Эксперт: Падение курса рубля — эмоциональная реакция на новость о санкциях 

Вечерняя Москва 11 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты говорят о снижении «справедливого курса» рубля. Что это такое, какие еще причины могут быть у недавнего падения рубля и каковы прогнозы на ближайшее время, «Вечерняя Москва» узнала у доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова.
По мнению некоторых аналитиков, падение курса рубля — это не столько реакция на новые санкции Соединенных Штатов, сколько следствие таких факторов, как, например, отток капитала или сокращение доли нефтегазовых доходов в общем объеме экспорта.
Нет единого мнения
В экономической науке существует несколько теорий образования валютного курса. Сергей Хестанов подчеркивает, что сам факт наличия разных подходов говорит о том, что ни одна из теорий полностью не отвечает на вопрос, каков «справедливый курс» валюты.
— Тем не менее рациональное зерно в таких рассуждениях есть. Скорее всего, те, кто писал о «справедливом курсе», неявно подразумевали экономически обоснованный курс, — отметил Хестанов.
В спокойные времена — с 2009 по 2013 год — курс рубля можно было с удивительной точностью спрогнозировать, исходя из цен на нефть.
— Долго действовала формула, которая в народе называлась «формулой Кудрина»: 3600 рублей, стоимость барреля нефти, заложенную в бюджет, надо было разделить на стоимость нефти марки Brent. Получался очень хороший прогноз курса рубля. Эта формула действовала очень долго, потом цифры уточнились: не 3600, а 3750 рублей. Но с 2014 года эта закономерность стала работать все хуже и хуже, — рассказал Сергей Хестанов.
Соотнести одно с другим несложно: причина, по которой привычные схемы перестали работать, — это усиление влияния политических факторов. Курс рубля стала определять не столько цена за баррель, сколько опасения участников рынка относительно санкций или других международных решений.
Эмоции — определяющий фактор
Сергей Хестанов считает, что в условиях такого международного политического тремора рассчитывать «справедливый курс» бессмысленно. Инвесторы игнорируют соображения экономического характера и следят за политическими решениями.
— С одной стороны, не стоит драматизировать, ничего особо страшного не происходит, с другой — важно понимать, что в ближайшее время котировки рубля будут определяться не столько экономическими показателями, столько риторикой, прямо или косвенно связанной с санкциями, — отметил эксперт.
Однако даже в таких условиях можно и нужно составлять прогнозы относительно валюты.
— У каждого экономического субъекта есть три решения на выбор: покупать, продавать или не делать ничего. Сейчас реакция рынка в основном эмоциональная, — подчеркнул Хестанов.
Апрельские санкции начнут действовать только 23 октября, последние еще даже официально не объявили — это произойдет 22 августа. Поэтому эксперт уверяет: сегодняшние процессы — это психологическая реакция на новость. Опыт показывает, что за такими резкими эмоциональными реакциями следует некий откат, поэтому в скором времени возможна коррекция рубля в сторону небольшого укрепления.
— С другой стороны, если за время ожидания коррекции случится еще что-то — очередная инициатива американских или европейских политиков, — тогда рубль может продолжить свое снижение. В любом случае до тех пор, пока истерия вокруг санкций хотя бы немного не успокоится, эта тенденция будет продолжаться, — резюмировал Сергей Хестанов. — Как долго это продлится, с высокой точностью сказать не сможет никто.
Стоит ли доверять прогнозу на курсы валют можно прочитать здесь.
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