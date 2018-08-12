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Силаунов рассказал, как расширение санкций отразится на валютных счетах
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Силаунов рассказал, как расширение санкций отразится на валютных счетах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГРАЖДАНЕ РФ НЕ БУДУТ ИМЕТЬ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ВАЛЮТНЫМИ СЧЕТАМИ В СЛУЧАЕ РАСШИРЕНИЯ САНКЦИЙ США — СИЛУАНОВ
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