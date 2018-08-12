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Силуанов: у россиян не возникнет проблем с валютными счетами из-за санкций
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Силуанов: у россиян не возникнет проблем с валютными счетами из-за санкций 

Газета.Ru 22 минуты назад
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что россияне не будут иметь проблем с валютными счетами в российских банках в случае расширения санкций США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Потому что Центральный банк всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение. Резервов достаточно у Центрального банка. Рублевой ликвидности тоже предостаточно", — сказал Силуанов.
По этой причине, по словам министра, у россиян не возникнет проблем с валютными или рублевыми депозитами, даже если санкции будут введены против какого-либо конкретного банка.
Ранее Силуанов рассказал о ситуации на российском финансовом рынке.
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