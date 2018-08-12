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Китайские производители экскаваторов сообщили об ускоренном росте продаж в июле
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Китайские производители экскаваторов сообщили об ускоренном росте продаж в июле 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 12 августа /Синьхуа/ — В прошлом месяце продажи крупных производителей экскаваторов в Китае сохранили двузначный рост.
По сообщению Китайской ассоциации строительного машиностроения, 25 китайских ведущих производителей экскаваторов в июле реализовали в целом 11 тыс. 123 машины, что на 45,3 процента больше, чем в тот же период прошлого года. Напомним, что в июне объем продаж вырос на 58,8 процента против июня 2017 года.
В июле на отечественном рынке было реализовано 9316 экскаваторов с приростом на 33,2 процента. На зарубежных рынках было реализовано 1786 машин с приростом на 171 процент.
В январе-июле в мире было продано 131 тыс. 246 экскаваторов китайского производства /прирост на 58,7 процента/. В частности, более 12 тыс. были проданы на отечественном рынке.
Продажи землеройных машин наглядно демонстрируют интенсивность экономической деятельности в стране, поскольку спрос на них обычно обеспечивается за счет развития горнодобывающей промышленности, строительства и инфраструктуры.
По данным Государственного статистического управления КНР, в первой половине текущего года в Китае инвестиции в основные фонды расширились на 6 процентов в годовом исчислении.
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