Минфин прогнозирует профицит бюджета на уровне 1,5-2% ВВП

«Хочу сказать, что у нас в этом году вместо ожидаемого дефицита бюджета — 1,5% ВВП, как изначально по закону было предусмотрено, мы ожидаем наоборот 1,5-2% ВВП профицита бюджета», — сказал Силуанов в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым » на телеканале «Россия 1».

По его словам, рост ВВП в 2018 году может составить до 1,8-2%. Он отметил, что в последующие годы «темпы роста будут увеличиваться».