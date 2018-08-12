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Минфин прогнозирует профицит бюджета на уровне 1,5-2% ВВП
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Минфин прогнозирует профицит бюджета на уровне 1,5-2% ВВП 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: News.ru
Минфин России ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5-2% ВВП вместо ожидаемого дефицита, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
«Хочу сказать, что у нас в этом году вместо ожидаемого дефицита бюджета — 1,5% ВВП, как изначально по закону было предусмотрено, мы ожидаем наоборот 1,5-2% ВВП профицита бюджета», — сказал Силуанов в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, рост ВВП в 2018 году может составить до 1,8-2%. Он отметил, что в последующие годы «темпы роста будут увеличиваться».
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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