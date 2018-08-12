Рынок форекс: анонс событий на 13–17 августа

Investing.com — На следующей неделе будет опубликовано сравнительно мало экономических отчетов. Поэтому инвесторы продолжат следить за развитием ситуации в международной торговле и в Турции. Основное внимание инвесторов привлечет отчет по объему розничных продаж в США. Прогнозируется, что в июле это показатель вырастет по сравнению с предыдущем месяцем.

В Великобритании выйдут важные отчеты по занятости и по инфляции после того, как ранее в августе Банк Англии повысил значение процентной ставки. Также игроки рынков обратят пристальное внимание на данные еврозоны по инфляции и по экономическому росту во втором квартале.

В пятницу курс доллара повысился до наивысшего значения за более чем год против корзины других валют, когда падение курса турецкой лиры вызвали резкий спрос на защитные активы на фоне опасений о цепном эффекте обесценивания лиры, в частности для европейских банков.

Курс турецкой валюты резко снизился после того, как президент США Дональд Трамп усилил конфликт с Анкарой, вдвое повысив пошлины на импортируемые из Турции сталь и алюминий. Лира уже находилась под давлением из-за опасений о личном влиянии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на монетарную политику страны.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к завершению торговой сессии пятницы повысился на 0,76% до 96,19 — наивысшего значения с 27 июня 2017 года. За неделю индекс доллара повысился на 1,33%.

В пятницу курс евро просел до минимума за 13 месяцев: пара EUR/USD опустилась до 1,1388, однако к завершению торгов восстановилась до 1,1410. За день курс евро снизился на 1,01%.

Снижение курса евро было связано с предупреждением Европейского центробанка о том, что несколько европейских банков могут пострадать в результате резкого падения курса турецкой лиры.

В то же время, в пятницу курс российского рубля опустился до минимума с июня 2016 года на фоне укрепления курса доллара, снижения цен на нефть и опасений о новых санкциях США.

Курс фунта снизился до минимума с июня 2017 года: к завершению торгов в пятницу пара GBP/USD опустилась на 0,44% до 1,2771 из-за усиливающихся опасений относительно выхода Великобритании из состава ЕС без подписания какого-либо соглашения об условиях этого выхода.

Низкий спрос на рисковые активы привел к тому, что сырьевые валюты резко подешевели. К завершению торгов в пятницу австралийский доллар подешевел на 1,04% до 0,7295.

Понедельник, 13 августа

Будет опубликован отчет США по просрочкам ипотечных кредитов.

Вторник, 14 августа

В Австралии выйдут данные по деловой уверенности.

Китай опубликует данные об инвестициях в основной капитал и по промышленному производству.

В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В еврозоне выйдет предварительный отчет по росту ВВП за второй квартал.

Институт ZEW опубликует данные по настроениям потребителей в Германии.

Среда, 15 августа

В Австралии выйдут данные по индексу заработных плат.

В Великобритании выйдет отчет по инфляции.

В США выйдет набор экономических данных, включая отчеты по объему розничных продаж, уровню производительности в несельскохозяйственном секторе США и производственной активности в регионе Нью-Йорка.

Четверг, 16 августа

В Канаде будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В Великобритании выйдут данные по объему розничных продаж.

Канада опубликует отчет по объему продаж промышленной продукции.

В США выйдут отчеты, включая данные о количестве разрешений на строительство, объему строительства новых домов, число первичных заявок на получение пособий по безработице и активности в производственном секторе Филадельфии.

Пятница, 17 августа

В еврозоне выйдут уточненные сведения по инфляции.

В Канаде будет опубликован отчет по инфляции потребительских цен.

США завершат финансовую неделю предварительным отчетом о настроениях потребителей.