Ещё
Сектор коммунальных услуг будет выглядеть лучше широкого рынка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.90
77.10
77.67
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.79
–0.31 Золото
1203.62
–0.11 РТС
1059.01
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1386
–0.0320
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Сектор коммунальных услуг будет выглядеть лучше широкого рынка 

Прайм 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фондовые индексы США закончили торги 10 августа заметным снижением. S&P 500 потерял 0,71% из-за паники, возникшей после обвала турецкой лиры. Энергетический сектор единственный из 11 показал рост благодаря скачку нефтяных цен.
Доллар продолжил укрепляться на фоне слабости валют развивающихся стран. Евро в паре с ним обновил минимумы за год, подешевев до 1,1411.
Президент Дональд Трамп вдвое — до 20% и 50% соответственно — повысил тарифы на импорт алюминия и стали из Турции. Этот шаг спровоцировал дальнейшее падение турецкой лиры, которое распространилось на валюты других развивающихся стран. Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не смогло успокоить инвесторов, потому что он не назвал никаких конкретных мер по преодолению кризиса, который ставит под вопрос способность турецких компаний обслуживать долги в иностранной валюте.
Признаков стабилизации турецкой лиры не наблюдается, что создает нервозность на глобальных фондовых площадках. Инвесторы продолжают перекладывать средства в безопасные активы вроде американских казначейских облигаций или японской иены и выходят из акций. Снижение доходности и уплощение ее кривой негативно отразится на бумагах финансового сектора. Акции защитных секторов, в частности представителей отрасли коммунальных услуг, в таких условиях по-прежнему будут выглядеть лучше широкого рынка. Важной экономической статистики сегодня не запланировано. Мы ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии снизится на 0,3%, до 2825 пунктов.
Сезон отчетов подходит к концу. Сегодня до открытия основных торгов свои отчеты представят компании JinkoSolar Holding, Sysco и The Stars Group. По первым двум компаниям прогнозируется повышение прибыли, однако из-за общих распродаж на рынке мы не ожидаем существенного роста акций этих эмитентов.
Прайм: последние новости
Курс доллара ускорил снижение в ожидании новостей от мировых центробанков Действия американских властей подрывают устойчивость доллара Биржи Европы снижаются на рисках ситуации в Турции для европейского банковского сектора
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана53
Почему никто не будет спасать рубль163
Вашингтон «убьет» рубль к концу года769
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года247
Раскрыта судьба банковских счетов россиян50
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение