Советник Трампа назвал причину падения курса турецкой лиры 

Белый дом следит за финансовым сектором Турции, где резко упал курс лиры. «Мы ведем мониторинг очень плотно. Все на контроле министра финансов Мнучина», — заявил экономический советник президента США Кевин Хэссетт.
По его словам, происходящие сейчас экономике Турции процессы не связаны с увеличением тарифов на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Напомним, Вашингтон повысил пошлины вдвое. «Данное решение затрагивает очень небольшую долю ВВП этой страны и не могло в принципе спровоцировать обвал курса лиры. Падение национальной валюты на 40 процентов — это признак того, что многие фундаментальные основы экономики не в порядке», — цитирует ТАСС советника Трампа.
Напомним, в конце прошлой недели турецкая лира обновила очередной исторический рекорд. Курс составил — 7,24 лиры за доллар.