Ещё
Советник Трампа назвал причину падения курса турецкой лиры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
68.00
77.53
77.75
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.81
+0.10 Золото
1192.81
+0.01 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1397
–0.0295
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Советник Трампа назвал причину падения курса турецкой лиры 

Российская Газета 9 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Белый дом следит за финансовым сектором Турции, где резко упал курс лиры. «Мы ведем мониторинг очень плотно. Все на контроле министра финансов Мнучина», — заявил экономический советник президента США Кевин Хэссетт.
По его словам, происходящие сейчас экономике Турции процессы не связаны с увеличением тарифов на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Напомним, Вашингтон повысил пошлины вдвое. «Данное решение затрагивает очень небольшую долю ВВП этой страны и не могло в принципе спровоцировать обвал курса лиры. Падение национальной валюты на 40 процентов — это признак того, что многие фундаментальные основы экономики не в порядке», — цитирует ТАСС советника Трампа.
Напомним, в конце прошлой недели турецкая лира обновила очередной исторический рекорд. Курс составил — 7,24 лиры за доллар.
Последние новости
Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ротшильд предсказал конец существующего мира13
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ39
В России появится новый налог448
Сенаторы придумали замену пенсиям912
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим99
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение