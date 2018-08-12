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В Китае в первом полугодии этого года выросли онлайн-продажи бытовой техники
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В Китае в первом полугодии этого года выросли онлайн-продажи бытовой техники 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 12 августа /Синьхуа/ — В первом полугодии этого года в Китае был зарегистрирован быстрый рост онлайн-продаж бытовой техники на фоне стремительного развития электронной торговли в стране. Об этом свидетельствуют данные доклада Китайского центра развития информационной промышленности при Министерстве промышленности и информатизации КНР.
Согласно докладу, совокупный объем онлайн-продаж в первом полугодии составил 264,1 млрд юаней /около 38,6 млрд долларов США/ при увеличении на 22 процента в годовом выражении.
Такие товары, как роботы для мытья полов и пылесосы, китайские потребители предпочитали покупать онлайн, нежели в физических магазинах. Продажи подобной продукции на онлайн-платформах значительно превзошли продажи в режиме оффлайн, говорится в докладе.
Повышенным спросом пользовались высококачественные товары. Так, продажи кондиционеров стоимостью от 5000 до 6999 юаней в первом квартале этого года выросли на 58,8 процента.
Данные соответствуют наблюдающейся в стране тенденции модернизации потребления, при которой электронная коммерция играет весомую роль в повышении розничных продаж.
По статистике Министерства коммерции КНР, в 2017 году объем розничных онлайн-продаж в Китае достиг 7,18 трлн юаней, увеличившись на 32,2 процента в годовом выражении. -0-
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