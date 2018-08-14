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Отказ Минфина от поддержки доллара спас рубль
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Отказ Минфина от поддержки доллара спас рубль 

Прайм 49 минут назад
Фото: Реальное время
Сегодня на Московской бирже царило оживление — рубль начал укрепляться к доллару и евро. С высокой вероятностью по итогам торгового дня рубль возьмет реванш после продолжительного понижения. Гринбек падает к рублю на 1,8%, до 66,662 руб. Евро также снижается к рублю (на 1,6%, до 76,034 руб.). ЦБ РФ объявил на среду, 15 августа, следующие официальные курсы валют: 66,7535 руб. за доллар США и 76,2325 руб. за евро.
По всей видимости, беспокойных валютных трейдеров успокоила информация Центробанка о том, что с 9 августа он больше не покупает валюту на Московской бирже по поручению Минфина. Мы не исключаем, что Банк России и Минфин не будут поддерживать рост доллара как минимум до 22 августа, когда будет введен первый пакет американских санкций. Неприятная для населения новость о том, что тарифы на ЖКХ в 2019 году фактически будут повышены дважды, с 1 января и с 1 июля, пока существенного воздействия на рубль не оказала.
Нефть сорта Brent на бирже в Лондоне сегодня подрастает на 0,7%, за баррель этого сорта на бирже дают $73,36. ОПЕК в ежемесячном докладе спрогнозировала рост спроса на нефть в странах ОЭСР в текущем году, что связано с улучшением состояния нефтехимической и других отраслей промышленности США. Мы считаем, что в ближайшие дни нефть Brent будет торговаться в коридоре $73-74 за баррель.
Полагаем, что американская и европейская валюты в ближайшие дни возьмут передышку в росте и будут торговаться в диапазонах 66-67 руб. за доллар США и 76-77 руб. за евро, что не отменяет вероятности их дальнейшего движения наверх на негативных новостях.
Ранее мы давали прогноз, что в ближайшее время у пары USD/RUB есть шанс вырасти до 70 руб., а у пары EUR/RUB — до 80 руб.
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись разнонаправленно из-за статданных из Китая Биржи АТР в основном корректируются вверх, индексы Китая снижаются из-за статистики Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 27 июля
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