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Эксперты рассказали, как изменятся цены на билеты из-за ослабления рубля
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Эксперты рассказали, как изменятся цены на билеты из-за ослабления рубля 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Курсовые колебания, когда в последние несколько дней нацвалюта РФ ослабла более чем на 4 рубля по отношению к доллару, могут привести к росту цен на авиабилеты на зарубежных направлениях на 5-7%, заявили РИА Новости в туристическом сервисе OneTwoTrip.
Для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы, применяется специальный курс, устанавливаемый IATA (Международной ассоциацией воздушного транспорта). Он рассчитывается раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00.00 часов каждой среды.
"На данный момент курс IATA составляет 63,50 рубля за доллар и 73,50 рубля за евро и будет оставаться таким вплоть до вечера вторника (14 августа). Однако уже в ночь со вторника на среду он вырастет, так как с прошлой недели рубль серьезно ослабел по отношению к доллару и евро. Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 августа 2018 составляет 68,22 рубля, курс евро — 77,65 рубля. Таким образом, билеты на международные рейсы со среды могут подорожать на 5-7%", — рассказали в OneTwoTrip.
"Если вы планируете поездку за границу, то лучше приобрести авиабилеты за рубеж сегодня или завтра — это позволит сэкономить. Однако сэкономить на турах и гостиницах, используя эту особенность рынка воздушных перевозок, путешественникам не удастся, так как их стоимость зафиксирована в валюте и изменение курса сразу же влияет на ее рублевый эквивалент", — уточнл руководитель авианаправления сервиса Леонид Рябоштан.
Президент компании «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков ранее в понедельник сказал РИА Новости, что от курса валют зависят более 50% затрат авиакомпаний, в том числе основные платежи по лизингу воздушных судов, авиационному топливу и затраты на запчасти. Таким образом, увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен на авиабилеты, а рост цен, в свою очередь, вызовет замедление темпов роста и сокращение рынка.
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