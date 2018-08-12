Ещё
В среду вырастут цены на авиабилеты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

В среду вырастут цены на авиабилеты 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Путешественники запасаются билетами по старым ценам: объем бронирования по зарубежным направлениям вырос на 28 процентов по сравнению со средним суточным показателем в начале августа, сообщили «РГ» в Biletix. По внутрироссийским направлениям никаких скачков нет.
Конкретная дата изменения стоимости зарубежных авиаперевозок известна — 15 августа. Авиаперевозчики ориентируются на курс валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Она обновляет курс еженедельно в полночь со вторника на среду. «У такой системы есть свои преимущества. Так как курсы меняются не каждый день, а раз в неделю, пассажиры имеют возможность зафиксировать стоимость авиабилетов», — поясняет "Российской газете" советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
До 14 августа действует курс 63,5 рубля за доллар. Затем билеты в среднем подорожают на 5 процентов. «Но это прогноз, так как ситуация может измениться. Скорее всего, курс доллара после роста в конце прошлой недели скорректируется, такую возможность показали торги», — говорит Дмитрий Горин. Кроме того, у авиакомпаний есть свой механизм установления тарифов, в экономклассе пассажир может даже не заметить изменения в курсах.
Различий в динамике изменения цен между зарубежными направлениями нет, поскольку соотношение курсов доллара к евро и швейцарскому франку осталось примерно таким же. Зато внутри страны цены уже выросли в июле из-за авиакеросина, кроме того, в высокий сезон они всегда в среднем повышаются на треть — и в результате подорожание составило 30-40 процентов. Например, билет в Сочи на одного человека в августе стоит в среднем 7,7 тысячи рублей, тогда как в прошлом году — чуть более 5 тысяч. В Симферополь сейчас можно улететь за 9 тысяч рублей, а год назад можно было за 6,3 тысячи. Для сравнения, стоимость перелета в Париж по сравнению с прошлым годом выросла на 18 процентов, до 15,8 тысячи рублей, а в Тель-Авив даже снизилась на 15 процентов, до 14 тысяч рублей.
Стоимость пакетных туров напрямую зависит от курса валют. Сейчас у туроператоров уже действует средневзвешенный курс 68 рублей за доллар, то есть зарубежные туры подорожали на 4-5 процентов.
Российская Газета: последние новости
Когда курс доллара снова вернется к 63 рублям Сбербанк не увидел повышенного спроса населения на валюту Рост ВПП России во втором квартале ускорился до 1,8 процента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал новый масштабный строительный проект31
Силуанов предупредил об опасности доллара131
Россиян предостерегли от покупки валюты424
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»11
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей5
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение