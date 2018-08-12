В среду вырастут цены на авиабилеты

Путешественники запасаются билетами по старым ценам: объем бронирования по зарубежным направлениям вырос на 28 процентов по сравнению со средним суточным показателем в начале августа, сообщили «РГ» в Biletix. По внутрироссийским направлениям никаких скачков нет.

Дмитрий Горин. Конкретная дата изменения стоимости зарубежных авиаперевозок известна — 15 августа. Авиаперевозчики ориентируются на курс валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Она обновляет курс еженедельно в полночь со вторника на среду. «У такой системы есть свои преимущества. Так как курсы меняются не каждый день, а раз в неделю, пассажиры имеют возможность зафиксировать стоимость авиабилетов», — поясняет "Российской газете" советник по транспорту руководителя Ростуризма

До 14 августа действует курс 63,5 рубля за доллар. Затем билеты в среднем подорожают на 5 процентов. «Но это прогноз, так как ситуация может измениться. Скорее всего, курс доллара после роста в конце прошлой недели скорректируется, такую возможность показали торги», — говорит Дмитрий Горин. Кроме того, у авиакомпаний есть свой механизм установления тарифов, в экономклассе пассажир может даже не заметить изменения в курсах.

Различий в динамике изменения цен между зарубежными направлениями нет, поскольку соотношение курсов доллара к евро и швейцарскому франку осталось примерно таким же. Зато внутри страны цены уже выросли в июле из-за авиакеросина, кроме того, в высокий сезон они всегда в среднем повышаются на треть — и в результате подорожание составило 30-40 процентов. Например, билет в Сочи на одного человека в августе стоит в среднем 7,7 тысячи рублей, тогда как в прошлом году — чуть более 5 тысяч. В Симферополь сейчас можно улететь за 9 тысяч рублей, а год назад можно было за 6,3 тысячи. Для сравнения, стоимость перелета в Париж по сравнению с прошлым годом выросла на 18 процентов, до 15,8 тысячи рублей, а в Тель-Авив даже снизилась на 15 процентов, до 14 тысяч рублей.

Стоимость пакетных туров напрямую зависит от курса валют. Сейчас у туроператоров уже действует средневзвешенный курс 68 рублей за доллар, то есть зарубежные туры подорожали на 4-5 процентов.