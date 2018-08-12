Россия снижает свои вложения в американские бумаги 

В ответ на готовящиеся американские санкции Россия снижает вложения резервов в ценные бумаги США. РФ переходит от использования американского доллара к национальным валютам.
«Мы все больше и больше налаживаем расчеты не в долларах, а в других валютах: в первую очередь в рубле, в евро, в том числе, в китайских юанях и так далее», — заявил Сиуланов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
Ранее News.ru писал о том, что Министерство финансов России ожидает профицита бюджета страны на уровне 1,5-2% ВВП в 2018 году. В дальнейшем темпы роста экономики будут увеличиваться.