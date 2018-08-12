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Санкции не повлияют на валютные счета российских граждан
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Санкции не повлияют на валютные счета российских граждан 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Министерства Финансов Российской Федерации Антон Силуанов сказал, что россияне не столкнутся с проблемами валютных счетов в банках, если США введут новые санкции.
«Никаких проблем, даже если санкции будут введены, никаких проблем для валютных счетов или рублёвых счетов у граждан не будет», — об этом глава ведомства заявил в эфире телеканала «Россия-1», сообщает «RT» со ссылкой на «РИА Новости».
Министр заявил, что Центральный Банк в любом случае окажет помощь тому банку, который столкнется с такой проблемой.
Ранее Банк России заявил о том, что у них достаточно средства для предотвращения угрозы финансовой стабильности.
Фото: Евгений Поторочин
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