Масленников: прогноз Райффайзенбанка по рублю вызывает много вопросов

Прогноз аналитиков Райффайзенбанка по справедливому курсу рубля является спорным и не отражает реального положения дел на российском рынке — считает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

Райффайзенбанк дал негативный прогноз по российскому рублю

Дело в том, что аналитики Райффайзенбанка, основываясь на данных платежного баланса Центробанка РФ , пришли к выводу, что при текущем оттоке капитала из России и современном уровне цен на нефть справедливый курс рубля снизится на 12-17 процентов.

Это связано с тем, что июльский профицит торгового баланса в России составил 7,5 млрд долларов, что ниже предварительной оценки Центробанка РФ, которая составляла 10,6 млрд долларов. Подобная ситуация связана либо со значительным уровнем импорта иностранного оборудования, либо с сокращением общего нефтегазового экспорта в базовой структуре отечественного экспорта.

«Данный прогноз Райффайзенбанка вызывает большое количество вопросов. Например, в связи с допущением, что Центробанк РФ не будет ничего менять в объеме своих закупочных интервенций на валютном рынке», — констатирует Масленников.

В связи с этим, также существует большое количество прогнозов, но рабочим из них является тот, в рамках которого предполагается увеличение рабочих операций на 25-35 млрд долларов, и это существенно изменит ситуацию на российском финансовом рынке.

У России будет эффективный платежный баланс

«Это фактически втрое больше того результата, который был достигнут Центробанком за первые семь месяцев текущего года. Соответственно, это существенно увеличит профицит общего баланса текущих операций», — резюмирует Масленников.

Как считает эксперт, этот фундаментальный фактор сделает платежный баланс достаточно устойчивым, несмотря на санкции США и прочие негативные моменты, которые сегодня имеют место в рамках отечественной финансовой системы.

«Конечно, при росте профицита возникает зеркальное отражение в виде оттока капитала из нашей страны, но это логично, поскольку перед нами прямое следствие подобного расклада сил. Просто приход денег в страну открывает возможность для практически бесперебойной закупки активов за рубежом и закрытия практически всех финансовых задолженностей», — заключает Масленников.

Впрочем, все равно возникает вопрос, а что будет дальше, до конца 2018 года — по прогнозам экспертного сообщества счет текущих операций увеличится на 30 млрд долларов. При этом, в августе-декабре России необходимо будет погасить корпоративный долг в 37 млрд долларов, и это фактор, который также давит на рубль, что и отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Многое здесь зависит от политики Центробанка РФ «Другой вопрос, что значительная часть данной задолженности будет рефинансирована за рубежом, а это обстоятельство в обсуждаемом отчете Райффайзенбанка попросту игнорируется. И вот эти операции по рефинансированию корпоративного долга не окажут никакого влияния на рыночный курс рубля, и не скажутся на его фактической стоимости», — констатирует Масленников.

При этом, где-то около 20 млрд долларов все равно придется брать с валютного рынка, что может войти в прямое противоречие с резким увеличением закупки иностранной валюты Центробанком РФ по поручению отечественного Минфина . В таком случае, это действительно негативно скажется на рубле, но все-таки подобный исход событий крайне маловероятен в силу целого ряда объективных факторов.

«Конечно, такой баланс спроса и предложения усилил бы давление на рубль, но здесь возникают и многие другие факторы, которые смогут сбалансировать данные негативные тенденции в рамках отечественного валютного рынка», — резюмирует Масленников.

Конечно, общая динамика стоимости нефти носит неопределенный характер, но все-таки до конца текущего года она останется в диапазоне 70-80 долларов за баррель, причем, все панические прогнозы носят здесь неконструктивный характер.

До конца года по рублю действует нормальный прогноз

«При такой стоимости нефти мы не увидим какого-либо резкого снижения поступления валюты в российскую финансовую систему, из-за чего у нас будет позитивный счет платежного баланса. Кроме того, нельзя игнорировать и прямые намеки Центробанка РФ на то, что он может взять паузу в своей политике закупочных интервенций, как это было ранее в апреле», — заключает Масленников.

Уход Центробанка РФ с рынка в апреле 2018 года позволил стабилизировать динамику курса отечественного рубля и выйти на новый уровень торговли, и здесь нельзя исключать того, что финансовый регулятор снова поступит точно таким же образом.

«Соответственно, новая волна санкций США, которая будет введена 22-23 августа решением Госдепа , уже оказалась отыгранной последней флуктацией на валютном и рынке и актуальным снижением стоимости рубля», — констатирует Масленников.

Никита Иванович считает, что в случае аккуратной политики Центробанка РФ рубль в ближайшее время будет находиться в рамках торгового интервала 65-67, причем, в случае отрастающей нефти общая ситуация может улучшиться.

«Если вдруг все увидят, что США пошли на жесткие санкционные решения по Ирану, что приведет к выпадению с мирового рынка до 1 млн баррелей в сутки, то это сразу же приведет к росту мировых цен на нефть», — резюмирует Масленников.

Так что, в данной истории с рублем действует большое количество факторов.