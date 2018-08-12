Что ждет рубль? Прогноз аналитиков

Курс доллара в начале торгов 9 августа превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года, евро достигал 77-ми. В Центральном банке РФ заявили, что повышенная волатильность курса рубля вызвана новостями о новых потенциальных санкциях США.

После сообщения о двукратном увеличении США пошлин на алюминий и сталь из Турции рубль продолжил снижение: вечером 10 августа доллар стоил 67 рублей 89 копеек, евро — 77 рублей 38 копеек. Как откроются рынки в понедельник, 13 августа?

Алексей Соколов ректор Учебного центра ФИНАМ «Если говорить о том, снизится ли рубль, текущая динамика показывает, что он уже снижается, и снижается существенно, и обычно такая динамика так резко не заканчивается, то есть можно ждать от следующей недели продолжения этого движения».

Ожидается ли коррекция рубля на будущей неделе и что может оказать давление на рынки?

Дмитрий Степанов независимый аналитик «Мы видим, что примерно за семь-восемь дней рубль против доллара снизился примерно на 7%. Это, конечно, много. С другой стороны, некоторые валюты, такие как турецкая лира, показали еще большее снижение. Инвесторы видят, что сырьевые национальные валюты вышли из коридора колебания и построение системы керри-трейд не приносит таких дивидендов, на которые они рассчитывали ранее, то есть это покупка долговых бумаг с высокой доходностью в условиях того, что валюта этой бумаги находится в узком диапазоне. Диапазон вышел из коридора, и бумаги перестали быть интересными. Инвесторов много, они между собой договориться не могут, и в такой ситуации они хаотично начали покидать наши площадки, закрывать позиции по рублю, продавать бумаги, бумаги стали расти в цене, спрос на валюту вырос, соответственно, рубль продается массово, валюта растет. Полагаю, что пик таких настроений, возможно, либо пройден, либо будет пройден в ближайшую торговую сессию, может быть, в понедельник-вторник. Минфин и ЦБ уже пробуют давить котировки вниз, но пока не очень получается, возможно, это будет от уровня немножко выше. Поэтому, если рост будет, вряд ли он сейчас будет более высокий, скорее, опасения будут перекладываться на последний квартал года».