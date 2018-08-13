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Китай занял второе место по объему импорта в Узбекистан
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Китай занял второе место по объему импорта в Узбекистан 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 12 августа /Синьхуа/ — Китай занял второе место после России по объему импорта товаров и услуг в Узбекистан, сообщили сегодня в Госкомстате республики.
Пять крупных стран-партнеров Узбекистана /РФ, КНР, Казахстан, Республика Корея и Турция/ в общем объеме импорта имеют долю в 61,7 проц, что составляет 6,26 млрд долларов США.
По итогам января-июля 2018 года объем экспорта Узбекистана составил 7,6 млрд долларов США /темпы роста 15,7проц/, объем импорта 10,2 млрд долларов США /темпы роста 31,4 проц/. —0—
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