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Bloomberg: суверенный фонд Саудовской Аравии может увеличить вложения в Tesla
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Bloomberg: суверенный фонд Саудовской Аравии может увеличить вложения в Tesla 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 13 августа. Cуверенный фонд Саудовской Аравии может увеличить свои вложения в Tesla и ведет переговоры о приобретении акций с руководством компании. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее газета Financial Times сообщила, что суверенный фонд аккумулировал свою долю в Tesla в объеме около $2 млрд Как указывают источники Bloomberg, таким образом Саудовская Аравия хочет обезопасить себя на случай рисков на рынке нефти. Представители фонда еще не определились с объемом дополнительных вложений в Tesla, переговоры продолжаются, отмечают источники агентства.
Во вторник в глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что хочет сделать компанию из публичной частной и рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за акцию. Он также уточнил, что необходимое для этого «финансирование обеспечено».
На данный момент акционерами производителя дорогих электрокаров являются все его работники, включая Маска, доля которого близка к 20%.
Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако затем стала именоваться просто Teslа. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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