Bloomberg: суверенный фонд Саудовской Аравии может увеличить вложения в Tesla

ТАСС , 13 августа. Cуверенный фонд Саудовской Аравии может увеличить свои вложения в Tesla и ведет переговоры о приобретении акций с руководством компании. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее газета Financial Times сообщила, что суверенный фонд аккумулировал свою долю в Tesla в объеме около $2 млрд Как указывают источники Bloomberg, таким образом Саудовская Аравия хочет обезопасить себя на случай рисков на рынке нефти. Представители фонда еще не определились с объемом дополнительных вложений в Tesla, переговоры продолжаются, отмечают источники агентства.

Во вторник в глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что хочет сделать компанию из публичной частной и рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за акцию. Он также уточнил, что необходимое для этого «финансирование обеспечено».

На данный момент акционерами производителя дорогих электрокаров являются все его работники, включая Маска, доля которого близка к 20%.