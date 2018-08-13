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Марка в честь 100-летия дипломатическо-курьерской связи МИД России выйдет в почтовое обращение 27 августа
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Марка в честь 100-летия дипломатическо-курьерской связи МИД России выйдет в почтовое обращение 27 августа 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«27 августа в обращение выйдет почтовая марка, посвящённая 100-летию дипломатическо-курьерской связи МИД России. На почтовой марке изображена эмблема дипломатическо-курьерской службы МИД России. Дополнительно к выпуску почтовой марки АО „Марка“ будут изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель первого дня для Москвы.
В пресс-службе отметили, что номинальная стоимостью марки составляет 27 руб. Ее размер — 37 на 37 мм, размер листа — 131 на 131 мм. Форма выпуска будет представлять собой лист с оформленными полями из девяти марок. Тираж выпуска составит 180 тыс. марок (20 тыс. листов).
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