Марка в честь 100-летия дипломатическо-курьерской связи МИД России выйдет в почтовое обращение 27 августа

«27 августа в обращение выйдет почтовая марка, посвящённая 100-летию дипломатическо-курьерской связи МИД России . На почтовой марке изображена эмблема дипломатическо-курьерской службы МИД России. Дополнительно к выпуску почтовой марки АО „Марка“ будут изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель первого дня для Москвы.

В пресс-службе отметили, что номинальная стоимостью марки составляет 27 руб. Ее размер — 37 на 37 мм, размер листа — 131 на 131 мм. Форма выпуска будет представлять собой лист с оформленными полями из девяти марок. Тираж выпуска составит 180 тыс. марок (20 тыс. листов).