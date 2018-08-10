Москва считает, что Вашингтон объявил нам войну

Ужесточение санкций США против России, намеченное на 22 августа, можно будет расценить, как объявление экономической войны. 9 августа об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке. По мнению Медведева, на эти ограничения необходимо дать ответ.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил премьер

Председатель правительства отметил, что санкции вводятся, «чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле». Он также признал, что ограничительные меры оказывают влияние на экономику РФ: «Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения, в конечном счете, сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют».

Напомним: в войну санкций против России вступили все ветви американской власти. 1 августа группа сенаторов внесла в Конгресс США «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018». Законопроект предлагает заблокировать долларовые расчеты семи российских госбанков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и признать Россию «государством-спонсором терроризма». А 8 августа свои «штрафные» меры — в связи с делом Скрипалей — обнародовал Госдеп США . Речь идет о двух пакетах санкций, вводить которые Белый дом собирается с временным интервалом.

Как пояснили в Госдепе США, первый пакет вступит в силу «примерно 22 августа» — по истечении 15-дневного срока уведомления Конгресса и официальной публикации Федерального реестра с перечислением санкций.

Второй пакет, более жесткий, может быть введен осенью — через 90 дней после вступления в силу первого пакета. В его рамках США намерены пойти на снижение уровня дипотношений с Москвой и жесткое ограничение экспорта и импорта с Россией. Представитель Госдепа оценил товары, потенциально попадающие под санкции, в «несколько сотен миллионов долларов».

Кроме того, второй пакет может «включать запрет на банковские займы из любого американского банка».

Впрочем, второго пакета Москва может избежать. Как пояснили в Госдепе, для этого она должна предоставить Вашингтону «убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия».

И вот на этом фоне Медведев констатирует, что «ничего хорошего в этом нет». Рынок отреагировал на ситуацию куда более нервно. Доллар к окончанию торгового дня 8 августа стал дороже 65 рублей. Акции Сбербанка упали более чем на 4%, акции «Аэрофлота» рухнули на 12%. По оценке РАНХиГС , одни только санкции Конгресса США могут замедлить рост экономики РФ примерно на 1-1,5% ВВП в год. Если к ним прибавятся санкционные пакеты Белого дома, экономика РФ прочно обоснуется в зоне отрицательного роста.

И, да, премьер пригрозил США суровым ответом. Причем намекнул, что контрмеры могут быть не только политическими и экономическими, но и «иными». Какими, интересно?

Что характерно, Кремль, пока говорит Медведев, держит паузу. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , рано говорить об ответных мерах со стороны России «пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь»?

— Медведев оказался в сложном положении в связи с пенсионной реформой, которую он проталкивает, и которая вызвала негодование населения — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор политических наук Михаил Александров . — Как видим, ЦИК согласился на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Если референдум состоится, это может похоронить экономическую концепцию Медведева, и поставить крест на его политических перспективах.

Поэтому премьер засуетился, чтобы подать себя в более позитивном ключе. И сейчас делает вроде бы жесткое заявление против США.

Но тут хотелось бы понимать: что премьер имеет в виду под ответными политическими мерами? Может, он считает, что его пенсионная реформа — то, что надо в условиях экономических санкций?

По идее, когда стране объявляется война, необходима сплоченность общества. Необходима поддержка обществом государства, чтобы они выступали как единая команда. В этих условиях, я считаю, пенсионная реформа совершенно неприемлема. По крайней мере — в том виде, в котором она заявлена Медведевым. Ее, я считаю, надо отозвать.

«СП»: — А если Медведев этого не сделает?

— Тогда возникает подозрение, что за нынешним ужесточением санкций стоит игра международных олигархических кругов. Не исключено, что, создавая внутри России ощущение осажденной крепости, эти круги пытаются продавить пенсионную реформу в нашей стране в собственных корыстных целях.

Замечу, эта реформа ничего не добавляет в плане безопасности РФ. И немедленной экономической выгоды государству тоже не несет.

«СП»: — Премьер заявил, что мы можем ответить США не только политическими и экономическими, но и «иными мерами». Что за этим стоит?

— Мер, которыми мы можем ответить Америке, довольно много. И действительно не нужно ограничиваться чисто экономическими контрсанкциями. Таким способом навредить США мы фактически не можем. Зато можем навредить военно-политическими мерами — и очень серьезно.

Например, мы можем выйти из режима контроля за распространением ракетных технологий (РКРТ). В этом случае Россия сможет начать продавать ракеты средней и большой дальности странам-противникам США. Возможно, не сами ракеты, а лишь технологии их производства.

Это не только осложнит Вашингтону жизнь, но и позволит Москве неплохо заработать. А значит — частично компенсировать потери экономики РФ от санкций.

Нам, кроме того, необходимо выйти из ряда санкционных режимов. И прежде всего — снять санкции в отношении Северной Кореи. Напомню: в октябре 2017 года Москва приостановила научно-техническое сотрудничество с Пхеньяном в сферах, которые могут способствовать развитию ядерной и ракетной программ. Тогда же в Северной Корее прекратили работу филиалы российских банков.

Формально мы ввели эти санкции в исполнение резолюции 2321 Совета Безопасности ООН , принятой в ноябре 2016 года в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Но на деле — подыграли США. И какой получили результат?!

Теперь надо четко заявить, что санкции ООН вводились в другой политической ситуации. В той ситуации международное сообщество действовало в общих интересах. Но теперь США фактически объявляют нам войну. А потому санкции против КНДР мы соблюдать не будем.

То же касается санкций против Ирана.

Необходимо, кроме того, запретить деятельность западных НКО на территории России. И даже запретить въезд в страну всем, кто работает в западных НКО в других странах. Это позволит максимально сократить присутствие американцев в РФ.

Нужно дополнительно сократить численность американских посольств, сократить научные и культурные контакты с Америкой. Надо понимать: если присутствие США будет чисто символическим, они не смогут нам вредить. Это будет серьезным ударом по политическим позициям Вашингтона.

Словом, ответить США в теории мы в состоянии. Но если цель нашего Кабмина — выкачать побольше денег из русских людей, на серьезные контрмеры российские власти не пойдут.

«СП»: — Почему в этой ситуации молчит президент РФ Владимир Путин

— Думаю, Путин разочарован. Его долго водил за нос президент США Дональд Трамп . Просто потому, что советники российского лидера рассказывали сказки. О том, что с Трампом можно наладить отношения, что с ним нужно встречаться и говорить. В итоге Путин все откладывал решительные меры против США — например, по той же Украине. А сейчас оказалось — Путина провели.

Сталин в июне 1941 года, наверное, испытывал что-то похожее. Он все думал, что оттягивает войну с Германией, а она грянула. На мой взгляд, это говорит об одном: решительно отвечать США все-таки необходимо.