Ещё
Москва считает, что Вашингтон объявил нам войну
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.23
$
67.50
77.97
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1209.10
+0.05 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1383
–0.0323
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Москва считает, что Вашингтон объявил нам войну 

Свободная пресса 10 августа 2018
Фото: Свободная пресса
Ужесточение санкций США против России, намеченное на 22 августа, можно будет расценить, как объявление экономической войны. 9 августа об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке. По мнению Медведева, на эти ограничения необходимо дать ответ.
«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил премьер
Председатель правительства отметил, что санкции вводятся, «чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле». Он также признал, что ограничительные меры оказывают влияние на экономику РФ: «Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения, в конечном счете, сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют».
Напомним: в войну санкций против России вступили все ветви американской власти. 1 августа группа сенаторов внесла в Конгресс США «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018». Законопроект предлагает заблокировать долларовые расчеты семи российских госбанков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и признать Россию «государством-спонсором терроризма». А 8 августа свои «штрафные» меры — в связи с делом Скрипалей — обнародовал Госдеп США. Речь идет о двух пакетах санкций, вводить которые Белый дом собирается с временным интервалом.
Как пояснили в Госдепе США, первый пакет вступит в силу «примерно 22 августа» — по истечении 15-дневного срока уведомления Конгресса и официальной публикации Федерального реестра с перечислением санкций.
Второй пакет, более жесткий, может быть введен осенью — через 90 дней после вступления в силу первого пакета. В его рамках США намерены пойти на снижение уровня дипотношений с Москвой и жесткое ограничение экспорта и импорта с Россией. Представитель Госдепа оценил товары, потенциально попадающие под санкции, в «несколько сотен миллионов долларов».
Кроме того, второй пакет может «включать запрет на банковские займы из любого американского банка».
Впрочем, второго пакета Москва может избежать. Как пояснили в Госдепе, для этого она должна предоставить Вашингтону «убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия».
И вот на этом фоне Медведев констатирует, что «ничего хорошего в этом нет». Рынок отреагировал на ситуацию куда более нервно. Доллар к окончанию торгового дня 8 августа стал дороже 65 рублей. Акции Сбербанка упали более чем на 4%, акции «Аэрофлота» рухнули на 12%. По оценке РАНХиГС, одни только санкции Конгресса США могут замедлить рост экономики РФ примерно на 1-1,5% ВВП в год. Если к ним прибавятся санкционные пакеты Белого дома, экономика РФ прочно обоснуется в зоне отрицательного роста.
И, да, премьер пригрозил США суровым ответом. Причем намекнул, что контрмеры могут быть не только политическими и экономическими, но и «иными». Какими, интересно?
Что характерно, Кремль, пока говорит Медведев, держит паузу. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рано говорить об ответных мерах со стороны России «пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь»?
— Медведев оказался в сложном положении в связи с пенсионной реформой, которую он проталкивает, и которая вызвала негодование населения — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Как видим, ЦИК согласился на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Если референдум состоится, это может похоронить экономическую концепцию Медведева, и поставить крест на его политических перспективах.
Поэтому премьер засуетился, чтобы подать себя в более позитивном ключе. И сейчас делает вроде бы жесткое заявление против США.
Но тут хотелось бы понимать: что премьер имеет в виду под ответными политическими мерами? Может, он считает, что его пенсионная реформа — то, что надо в условиях экономических санкций?
По идее, когда стране объявляется война, необходима сплоченность общества. Необходима поддержка обществом государства, чтобы они выступали как единая команда. В этих условиях, я считаю, пенсионная реформа совершенно неприемлема. По крайней мере — в том виде, в котором она заявлена Медведевым. Ее, я считаю, надо отозвать.
«СП»: — А если Медведев этого не сделает?
— Тогда возникает подозрение, что за нынешним ужесточением санкций стоит игра международных олигархических кругов. Не исключено, что, создавая внутри России ощущение осажденной крепости, эти круги пытаются продавить пенсионную реформу в нашей стране в собственных корыстных целях.
Замечу, эта реформа ничего не добавляет в плане безопасности РФ. И немедленной экономической выгоды государству тоже не несет.
«СП»: — Премьер заявил, что мы можем ответить США не только политическими и экономическими, но и «иными мерами». Что за этим стоит?
— Мер, которыми мы можем ответить Америке, довольно много. И действительно не нужно ограничиваться чисто экономическими контрсанкциями. Таким способом навредить США мы фактически не можем. Зато можем навредить военно-политическими мерами — и очень серьезно.
Например, мы можем выйти из режима контроля за распространением ракетных технологий (РКРТ). В этом случае Россия сможет начать продавать ракеты средней и большой дальности странам-противникам США. Возможно, не сами ракеты, а лишь технологии их производства.
Это не только осложнит Вашингтону жизнь, но и позволит Москве неплохо заработать. А значит — частично компенсировать потери экономики РФ от санкций.
Нам, кроме того, необходимо выйти из ряда санкционных режимов. И прежде всего — снять санкции в отношении Северной Кореи. Напомню: в октябре 2017 года Москва приостановила научно-техническое сотрудничество с Пхеньяном в сферах, которые могут способствовать развитию ядерной и ракетной программ. Тогда же в Северной Корее прекратили работу филиалы российских банков.
Формально мы ввели эти санкции в исполнение резолюции 2321 Совета Безопасности ООН, принятой в ноябре 2016 года в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Но на деле — подыграли США. И какой получили результат?!
Теперь надо четко заявить, что санкции ООН вводились в другой политической ситуации. В той ситуации международное сообщество действовало в общих интересах. Но теперь США фактически объявляют нам войну. А потому санкции против КНДР мы соблюдать не будем.
То же касается санкций против Ирана.
Необходимо, кроме того, запретить деятельность западных НКО на территории России. И даже запретить въезд в страну всем, кто работает в западных НКО в других странах. Это позволит максимально сократить присутствие американцев в РФ.
Нужно дополнительно сократить численность американских посольств, сократить научные и культурные контакты с Америкой. Надо понимать: если присутствие США будет чисто символическим, они не смогут нам вредить. Это будет серьезным ударом по политическим позициям Вашингтона.
Словом, ответить США в теории мы в состоянии. Но если цель нашего Кабмина — выкачать побольше денег из русских людей, на серьезные контрмеры российские власти не пойдут.
«СП»: — Почему в этой ситуации молчит президент РФ Владимир Путин?
— Думаю, Путин разочарован. Его долго водил за нос президент США Дональд Трамп. Просто потому, что советники российского лидера рассказывали сказки. О том, что с Трампом можно наладить отношения, что с ним нужно встречаться и говорить. В итоге Путин все откладывал решительные меры против США — например, по той же Украине. А сейчас оказалось — Путина провели.
Сталин в июне 1941 года, наверное, испытывал что-то похожее. Он все думал, что оттягивает войну с Германией, а она грянула. На мой взгляд, это говорит об одном: решительно отвечать США все-таки необходимо.
Свободная пресса: последние новости
Курс рубля обрушился на открытии торгов до уровня 2016 года Американцы вступают в Третью мировую. Теперь - в валютную Газовая атака Трампа на ЕС оказалась «психической»
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар дойдет до максимума37
Раскрыта судьба банковских счетов россиян48
Путин анонсировал новый масштабный строительный проект202
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Власти определились с изъятием денег у крупного бизнеса157
Новости партнеров
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение