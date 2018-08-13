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Акции «Нуфарм» упали после обнаружения рака от гербицида «Монсанто» у школьного садовника
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Акции «Нуфарм» упали после обнаружения рака от гербицида «Монсанто» у школьного садовника 

ProComp.info 2 часа назад
Фото: ProComp.info
13 августа — Прокомпинфо. После калифорнийского суда, установившего, что гербицид «Монсанто» вызвал рак у школьного садовника, акции «Нуфарм», австралийского производитель аналогичного продукта, упали на 10 процентов.
«Монсанто», принадлежащий немецкой Bayer AG, не предупредил клиентов о рисках, связанных с онкологическими заболеваниями, от ключевого компонента — глифосата.
По оценкам аналитиков Macquarie Bank, «Нуфарм» зарабатывает примерно пятую часть своих доходов от продуктов, содержащих глифосат, наиболее широко используемый гербицид в мире. На одном этапе, его акции упали почти на 17 процентов в начале торговли.
Пресс-секретарь «Нуфарм» отказался от комментариев.
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