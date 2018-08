SoftBank не намерен поддерживать Tesla 

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика» У японского конгломерата, которого позиционировали, как одного из потенциальных инвесторов выкупа акций автопроизводителя, есть другие интересы.

Фото: Flickr

Японский SoftBank не намерен пересматривать свои планы касательно Tesla. Как сообщает Bloomberg, конгломерат, проводивший переговоры о возможных инвестициях с Маском в 2017 году, не заинтересован в пересмотре своих планов.

Причин отсутствия интереса у SoftBank, как отмечает издание, несколько. В первую очередь это то, что группа сделала ставку на другого производителя: в мае она вложила $2,25 млрд в в автономные автомобили Cruise от General Motors Co.. Кроме того, деньги были вложены в DiDi Chuxing Inc., Uber Technologies Inc и Singapore’s Grab.