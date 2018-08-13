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SoftBank не намерен поддерживать Tesla
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SoftBank не намерен поддерживать Tesla 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 августа — «Вести. Экономика» У японского конгломерата, которого позиционировали, как одного из потенциальных инвесторов выкупа акций автопроизводителя, есть другие интересы.
Фото: Flickr
Японский SoftBank не намерен пересматривать свои планы касательно Tesla. Как сообщает Bloomberg, конгломерат, проводивший переговоры о возможных инвестициях с Маском в 2017 году, не заинтересован в пересмотре своих планов.
Причин отсутствия интереса у SoftBank, как отмечает издание, несколько. В первую очередь это то, что группа сделала ставку на другого производителя: в мае она вложила $2,25 млрд в в автономные автомобили Cruise от General Motors Co.. Кроме того, деньги были вложены в DiDi Chuxing Inc., Uber Technologies Inc и Singapore’s Grab.
Немаловажен и тот факт, что Tesla, будучи явным лидером на рынке электромобилей, сталкивается с растущей конкуренцией, так и не достигнув целевых показателей по объемам производства. И инвесторы интересуются другими проектами.
То, что SoftBank не намерен входить в пул частных инвесторов Tesla, учитывая его репутацию компании, поддерживающей новые технологии — весьма яркий показатель для рынка, отмечает агентство. На фоне информации о том, что японский конгломерат поддержит ход Маска по выкупу компании, акции группы в Токио снижались на пятничных торгах.
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