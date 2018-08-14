Ещё
Валютный обзор: у рубля мало козырей против доллара
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.74
76.15
76.14
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
73.57
–0.08 Золото
1194.80
–0.01 РТС
1075.65
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1405
–0.0287
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Валютный обзор: у рубля мало козырей против доллара 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». За последнюю неделю рубль значительно отступил по отношению к доллару и единой европейской валюте. По итогам минувшей торговой пятидневки валютная пара USD/RUB окрепла на 6,9%. С одной стороны, рубль находился под некоторым давлением темы санкций, с другой стороны, роль в стремительном подъеме USD/RUB сыграли факторы в пользу доллара. Влияние последних было на этот раз не первостепенным, с учетом того, что долларовый индекс за прошлую неделю окреп на 1,2% — существенно слабее, чем доллар в паре с рублем.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Рубль испытывал на себе опасения по поводу угрозы новых санкций со стороны Соединенных Штатов, а также ему досталось от антирисковых настроений на мировых биржевых площадках и темы обвала турецкой лиры. Тем временем, со стороны цен на нефть российской валюте поддержки не поступало.
Доллар на прошлой неделе перешел в решительное наступление на фоне эскалации кризиса в Турции, разразившегося с подачи американского президента. Арест пастора Эндрю Брэнсона в Турции, санкции США против турецких министров и дальнейшее объявление Трампа о решении удвоить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия в отношении Турции спровоцировали волну оборонительных настроений на биржевых площадках, что сыграло в пользу валют-убежищ (доллар, швейцарский франк) и против сырьевых валют.
Как мы отмечали неделей ранее, пока тема войны таможенных пошлин остается на первом плане, американская валюта способна сохранить преимущество к спектру валют и рублю в частности, тем более что август традиционно является не лучшим месяцем для российской валюты.
Кроме того, дивергенция курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС по умолчанию обуславливает фундаментальное преимущество американской валюты. Не стоит забывать, что за заседании Федрезерва 25-26 сентября с высокой вероятностью ожидается повышение ключевой ставки, а следующее может состояться в декабре. У рубля, конечно, таких весомых козырей в рукаве нет.
Стоит отметить, что на торгах вторника доллар и евро предприняли резкую коррекционную просадку по отношению к рублю на фоне появления у инвестиционного надежд на свет в конце в тоннеля для Турции. Однако мы не исключаем, что это окажется временным явлением в силу отсутствия явственных признаков разрешения конфликта с Соединенными Штатами.
USD/RUB  С технической точки зрения, курс уверенно пробил «симметричный треугольник» в пользу продолжении предшествовавшей тенденции, но с учетом локального перегрева в краткосрочной перспективе допускается консолидационная пауза.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник — Thomson Reuters
EUR/RUB  Аналогичным образом, курс пробил «треугольник» вверх и предпринял динамичный отскок, но в силу технического перегрева в краткосрочной перспективе допускается консолидационная пауза.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник — Thomson Reuters
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «Финам»
Вести Экономика: последние новости
UBS ухудшил прогноз курса рубля к доллару из-за потенциальных санкций США ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума с мая 2017 года Банк России приостановил покупку валюты для Минфина
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован законопроект о санкциях против России358
Кремль отреагировал на оборонный бюджет США92
Россия возвращает советское будущее457
Ротшильд предсказал конец существующего мира370
ЦБ и Минфин спасли рубль70
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение