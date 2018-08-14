Валютный обзор: у рубля мало козырей против доллара 

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». За последнюю неделю рубль значительно отступил по отношению к доллару и единой европейской валюте. По итогам минувшей торговой пятидневки валютная пара USD/RUB окрепла на 6,9%. С одной стороны, рубль находился под некоторым давлением темы санкций, с другой стороны, роль в стремительном подъеме USD/RUB сыграли факторы в пользу доллара. Влияние последних было на этот раз не первостепенным, с учетом того, что долларовый индекс за прошлую неделю окреп на 1,2% — существенно слабее, чем доллар в паре с рублем.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Рубль испытывал на себе опасения по поводу угрозы новых санкций со стороны Соединенных Штатов, а также ему досталось от антирисковых настроений на мировых биржевых площадках и темы обвала турецкой лиры. Тем временем, со стороны цен на нефть российской валюте поддержки не поступало.
Доллар на прошлой неделе перешел в решительное наступление на фоне эскалации кризиса в Турции, разразившегося с подачи американского президента. Арест пастора Эндрю Брэнсона в Турции, санкции США против турецких министров и дальнейшее объявление Трампа о решении удвоить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия в отношении Турции спровоцировали волну оборонительных настроений на биржевых площадках, что сыграло в пользу валют-убежищ (доллар, швейцарский франк) и против сырьевых валют.
Как мы отмечали неделей ранее, пока тема войны таможенных пошлин остается на первом плане, американская валюта способна сохранить преимущество к спектру валют и рублю в частности, тем более что август традиционно является не лучшим месяцем для российской валюты.
Кроме того, дивергенция курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС по умолчанию обуславливает фундаментальное преимущество американской валюты. Не стоит забывать, что за заседании Федрезерва 25-26 сентября с высокой вероятностью ожидается повышение ключевой ставки, а следующее может состояться в декабре. У рубля, конечно, таких весомых козырей в рукаве нет.
Стоит отметить, что на торгах вторника доллар и евро предприняли резкую коррекционную просадку по отношению к рублю на фоне появления у инвестиционного надежд на свет в конце в тоннеля для Турции. Однако мы не исключаем, что это окажется временным явлением в силу отсутствия явственных признаков разрешения конфликта с Соединенными Штатами.
USD/RUB С технической точки зрения, курс уверенно пробил «симметричный треугольник» в пользу продолжении предшествовавшей тенденции, но с учетом локального перегрева в краткосрочной перспективе допускается консолидационная пауза.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник — Thomson Reuters
EUR/RUB Аналогичным образом, курс пробил «треугольник» вверх и предпринял динамичный отскок, но в силу технического перегрева в краткосрочной перспективе допускается консолидационная пауза.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник — Thomson Reuters
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «Финам»