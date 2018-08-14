Валютный обзор: у рубля мало козырей против доллара

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». За последнюю неделю рубль значительно отступил по отношению к доллару и единой европейской валюте. По итогам минувшей торговой пятидневки валютная пара USD/RUB окрепла на 6,9%. С одной стороны, рубль находился под некоторым давлением темы санкций, с другой стороны, роль в стремительном подъеме USD/RUB сыграли факторы в пользу доллара. Влияние последних было на этот раз не первостепенным, с учетом того, что долларовый индекс за прошлую неделю окреп на 1,2% — существенно слабее, чем доллар в паре с рублем.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Рубль испытывал на себе опасения по поводу угрозы новых санкций со стороны Соединенных Штатов, а также ему досталось от антирисковых настроений на мировых биржевых площадках и темы обвала турецкой лиры. Тем временем, со стороны цен на нефть российской валюте поддержки не поступало.

Доллар на прошлой неделе перешел в решительное наступление на фоне эскалации кризиса в Турции, разразившегося с подачи американского президента. Арест пастора Эндрю Брэнсона в Турции, санкции США против турецких министров и дальнейшее объявление Трампа о решении удвоить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия в отношении Турции спровоцировали волну оборонительных настроений на биржевых площадках, что сыграло в пользу валют-убежищ (доллар, швейцарский франк) и против сырьевых валют.

Как мы отмечали неделей ранее, пока тема войны таможенных пошлин остается на первом плане, американская валюта способна сохранить преимущество к спектру валют и рублю в частности, тем более что август традиционно является не лучшим месяцем для российской валюты.

Кроме того, дивергенция курсов монетарной политики ЕЦБ ФРС по умолчанию обуславливает фундаментальное преимущество американской валюты. Не стоит забывать, что за заседании Федрезерва 25-26 сентября с высокой вероятностью ожидается повышение ключевой ставки, а следующее может состояться в декабре. У рубля, конечно, таких весомых козырей в рукаве нет.

Стоит отметить, что на торгах вторника доллар и евро предприняли резкую коррекционную просадку по отношению к рублю на фоне появления у инвестиционного надежд на свет в конце в тоннеля для Турции. Однако мы не исключаем, что это окажется временным явлением в силу отсутствия явственных признаков разрешения конфликта с Соединенными Штатами.

USD/RUB С технической точки зрения, курс уверенно пробил «симметричный треугольник» в пользу продолжении предшествовавшей тенденции, но с учетом локального перегрева в краткосрочной перспективе допускается консолидационная пауза.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник — Thomson Reuters

EUR/RUB Аналогичным образом, курс пробил «треугольник» вверх и предпринял динамичный отскок, но в силу технического перегрева в краткосрочной перспективе допускается консолидационная пауза.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник — Thomson Reuters

Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «Финам»