Центральный паритетный курс юаня к доллару США ослаб на 234 базисных пункта

Пекин, 13 августа / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 13 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8629 юаня за доллар и ослаб на 234 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8395 юаня за доллар.