Биржи АТР снижаются в пределах 2% на опасениях вокруг Турции

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются в пределах 2% на фоне напряженности вокруг Турции, вызвавшей обвал турецкой лиры до очередного исторического минимума, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,73% — до 2746,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,37%, до 1495,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,83% — до 27847,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 6245 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшался на 1,91% — до 21872,21 пункта, корейский KOSPI — на 1,74%, до 2243,18 пункта.

"Главной темой на этой неделе, скорее всего, будет ситуация вокруг Турции. Связанные с Турцией потрясения на прошлых выходных, которые привели к резкому падению лиры, вызвали опасения, что это может затронуть банковские институты Европы", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20% и 50% соответственно. По итогам торгов пятницы биржи Европы и США закрылись в минусе. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.