Банки завлекают клиентов ставками по вкладам, которые только кажутся высокими

Вот как выглядят предложения по накопительным счетам одного из крупнейших российских банков: сразу 7 процентов, а для новых клиентов 9 процентов. Смотрим условия накопительного счета: 7 процентов начисляются в течение первых трех месяцев, а далее только 5. Природа 9 процентов и вовсе удивительна. Это 7 процентов из предыдущего продукта плюс 2 процента за траты по карте банка. Причем 2 процента можно получить, если тратишь по карточке более 150 000 рублей в месяц.

Есть в линейке накопительных счетов и предложение 10 процентов годовых. Только вот платят их лишь в единственный третий месяц накопления, а далее ставка снижается до 4 процентов.

По подсчетам Банка России , по итогам третьей декады июля средняя максимальная процентная ставка по вкладам топ-10 банков по объему депозитов физлиц составила 6,31 процента. Фактически период, когда банковский вклад был не только способом сохранить деньги от инфляции, но и хоть как-то увеличить вложенный капитал, завершен. Меньше чем за три года максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках упала вдвое, следует из статистики ЦБ.

Последнее на данный момент заметное повышение ставок по вкладам банками произошло в конце 2014 года из-за резкого роста ключевой ставки Банка России. Регулятор тогда поднял ее с 10,5 до 17 процентов на фоне кризиса, падения рубля и разгона инфляции. Аналогичный шаг не могли не предпринять и банки — если в начале декабря 2014-го средняя ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках была немногим выше 10,5 процента, то к концу месяца она превысила уже 15,6 процента. Это и был пик показателя — с тех пор он тяготел только к снижению (с небольшим исключением этим летом).

Если вклад дробится на периоды с разными ставками, то в рекламе используется максимальная

Исторический минимум максимальной ставки по рублевым вкладам в топ-10 банках наблюдался совсем недавно — в первой декаде июня он составил 6,05 процента. При этом в других банках ставки заметно выше найти сложно — ЦБ не рекомендует превышать этот показатель более чем на два процентных пункта. Чаще всего (если речь идет о крупных банках) ставка и не выше, а ниже рынка. Но выглядеть предложение по вкладу может при этом очень заманчиво.

Так, банки часто используют ход с «лестничным» начислением процентов по вкладу. Весь срок вклада делится на короткие периоды, в течение каждого из которых действует своя ставка. Таким образом, реальная доходность будет равна среднему арифметическому суммы всех ставок. Но в рекламе будет использована максимальная из них. Также банк может указать, что оставляет за собой право в любой момент поменять ставку либо нагрузить предложение дополнительным условием — например, что высокая ставка по вкладу будет действовать только при очень крупных ежемесячных покупках по карте банка.

Нельзя сказать, что маркетинговые ходы банков вроде указания в рекламе только максимальной ставки при «лестничном» начислении процентов появились только в период снижения ставок по вкладам, — они используются достаточно давно, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. «Однако в условиях небольших ставок по вкладам люди стали обращать больше внимания на предложения, отличающиеся от средних по рынку. Два-три года назад, в период высоких ставок, когда у многих игроков проценты по вкладам приближались к 20 процентам годовых, выбор у граждан, куда выгодно вложить средства, был значительно шире», — вспоминает она.

Еще одно популярное в последнее время у банков предложение — открыть накопительный счет (либо инвестиционный депозит) с доходностью от семи процентов и выше. Зачастую к нему в придачу идет покупка полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Продажа полисов приносит банкам существенный комиссионный доход: ради его получения они готовы предоставлять клиентам дополнительные преимущества по вкладам, в том числе увеличивать процентные ставки, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. При этом для некоторых клиентов полисы могут быть интересны, так как это достаточно гибкий инструмент, позволяющий вкладывать в широкий спектр активов на три-пять лет, отмечает аналитик.

"В то же время, в отличие от вкладов, доходность по ИСЖ не гарантирована, вложения не застрахованы государством. Расходы на продажу и обслуживание полисов ИСЖ могут быть высоки, что негативно влияет на их доходность", — подчеркивает Бредихин. Кроме того, при продаже полисов ИСЖ клиента часто недостаточно информируют о рисках и ориентируют на возможность получения высокой доходности — в конечном итоге это может привести к разочарованию клиентов и подрыву репутации банка, практикующего подобные техники продаж, говорит аналитик.

Еще один ход — предлагать потенциальным клиентам длинные депозиты, например на пять лет. В большинстве случаев заявленная доходность таких вкладов очевидно меньше, чем у более коротких вкладов. Если же она заметно выше средней, то условием банка, скорее всего, будет выплата процентов только в самом конце срока вклада.

При долгосрочных вкладах клиент прежде всего несет процентные риски — за время нахождения средств на вкладе ставки могут вырасти, и вкладчик лишится возможности более выгодного вложения денег, говорит Щурихина. Кроме того, если клиенту во время срока действия договора потребуются деньги, то он может потерять проценты при досрочном расторжении, напоминает она.