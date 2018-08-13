Ещё
Малайзия ищет частный самолет стоимостью $35 миллионов, связанный со скандалом 1MDB
Далее:
Читайте также:
Ещё
AliExpress начал блокировать аккаунты россиян
AliExpress начал блокировать аккаунты россиян
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.51
$
67.50
78.01
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1209.02
+0.07 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1382
–0.0323
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Малайзия ищет частный самолет стоимостью $35 миллионов, связанный со скандалом 1MDB 

ProComp.info 18 минут назад
Фото: ProComp.info
13 августа — Прокомпинфо. Малайзия пытается вернуть себе частный самолет стоимостью 35 миллионов долларов, принадлежащий финансисту Джо Лоу, в рамках расследования многомиллиардного скандала в государственном фонде 1MDB, сказал премьер-министр Махатхир Мохамад.
Финансист, также известный как Джо Лоу, купил Bombardier Global 5000 за $35,4 миллиона в 2010 году, используя средства, предположительно взятые из 1Malaysia Development Berhad (1MDB), сообщает Министерство юстиции США.
Власти Малайзии и Соединенных Штатов расследуют, как миллиарды долларов пропали без вести из 1MDB. Министерство юстиции говорит, что из фонда было незаконно присвоено более 4,5 миллиарда долларов, а часть денег использовалась для покупки частного самолета, суперяхты, картин Пикассо, ювелирных изделий и недвижимости.
На прошлой неделе суперяхта стоимостью 250 миллионов долларов, о которой говорит DOJ, также была куплена Джо Лоу, была передана Индонезии в Малайзию, которая в начале этого года захватила этот актив.
На вопрос о том, будет ли Малайзия также стремиться завладеть самолетом Bombardier Global 5000, Махатхир сказал: «Да, я так думаю. Мы должны вернуть его», — сообщило государственное информационное агентство Бернама.
Малайзийские власти выдали ордер на арест Джо Лоу, местонахождение которого неизвестно. Лоу, чей Малайзийский паспорт был отозван, ранее отрицал какие-либо нарушения.
Представитель юридической команды Джо Лоу заявил, что передача яхты Equanimity Малайзии была незаконной и нарушала постановления индонезийского и американского судов.
ProComp.info: последние новости
Объем промышленного производства Германии упал больше, чем ожидалось в июне Министр финансов Антон Силуанов, заявил что у России есть инструменты для поддержания финансовой стабильности Министр экономики Италии заявил, что снижение экономического роста увеличит дефицит страны в следующем году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар дойдет до максимума96
Раскрыта судьба банковских счетов россиян48
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Путин анонсировал новый масштабный строительный проект205
Власти определились с изъятием денег у крупного бизнеса158
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение