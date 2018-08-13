Малайзия ищет частный самолет стоимостью $35 миллионов, связанный со скандалом 1MDB

13 августа — Прокомпинфо. Малайзия пытается вернуть себе частный самолет стоимостью 35 миллионов долларов, принадлежащий финансисту Джо Лоу, в рамках расследования многомиллиардного скандала в государственном фонде 1MDB, сказал премьер-министр Махатхир Мохамад.

Финансист, также известный как Джо Лоу, купил Bombardier Global 5000 за $35,4 миллиона в 2010 году, используя средства, предположительно взятые из 1Malaysia Development Berhad (1MDB), сообщает Министерство юстиции США

Власти Малайзии и Соединенных Штатов расследуют, как миллиарды долларов пропали без вести из 1MDB. Министерство юстиции говорит, что из фонда было незаконно присвоено более 4,5 миллиарда долларов, а часть денег использовалась для покупки частного самолета, суперяхты, картин Пикассо, ювелирных изделий и недвижимости.

На прошлой неделе суперяхта стоимостью 250 миллионов долларов, о которой говорит DOJ, также была куплена Джо Лоу, была передана Индонезии в Малайзию, которая в начале этого года захватила этот актив.

На вопрос о том, будет ли Малайзия также стремиться завладеть самолетом Bombardier Global 5000, Махатхир сказал: «Да, я так думаю. Мы должны вернуть его», — сообщило государственное информационное агентство Бернама.

Малайзийские власти выдали ордер на арест Джо Лоу, местонахождение которого неизвестно. Лоу, чей Малайзийский паспорт был отозван, ранее отрицал какие-либо нарушения.

Представитель юридической команды Джо Лоу заявил, что передача яхты Equanimity Малайзии была незаконной и нарушала постановления индонезийского и американского судов.