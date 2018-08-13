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Производство спорттоваров к ЧМ-2018 ускорило рост промышленности
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Производство спорттоваров к ЧМ-2018 ускорило рост промышленности 

Инфо 24 52 минуты назад
Фото: Инфо 24
К концу 20818 года рост промышленного производства в России ускорится с 2,2% в июле до 2,5% в годовом выражении. Об этом говорится в прогнозе, подготовленном специалистами РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Отрицательными факторами, которые учитывали авторы прогноза, являются: возможные новые санкции со стороны США и Евросоюза,
снижение объема производства в металлургическом секторе (на 12,8%) из-за падения мирового спроса на его продукцию, антироссийских санкций и демпинга со стороны КНР. Положительные факторы, которые приняли во внимание составители прогноза: динамика добычи полезных ископаемых (+2,2%),
рост производства пищевых продуктов и напитков (+6,3%),
рост отрасли обработки древесины и производства бумаги и бумажных изделий (+10,9%),
увеличение объема автопроизводства (+19,8% за пять месяцев 2018 года),
всплеск выпуска спортивных товаров на фоне проведения в России чемпионата мира по футболу (+48% за половину 2018 года). В январе, когда производство спорттоваров достигло пиковых показателей (несмотря на восемь дней «каникул»), его объем увеличился на 90% по сравнению с началом 2017 года.
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