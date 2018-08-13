Ещё
Стоимость нефти колеблется на ожиданиях снижения спроса на нее и санкций против Ирана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.51
$
67.50
78.10
77.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1209.02
+0.07 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1394
–0.0312
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Стоимость нефти колеблется на ожиданиях снижения спроса на нее и санкций против Ирана 

Прайм 28 минут назад
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром не демонстрируют единой динамики, с одной стороны, санкции США против Ирана поддерживают ожидания поставок этого сырья, с другой, обеспокоенность по поводу снижения спроса на фоне внешнеторговых трений США и Китая оказывает давление на нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26%, до 72,62 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — опускалась на 0,06%, до 67,59 доллара за баррель, ранее в ходе торгов этот показатель рос.
"Рост спроса (на нефть — ред.) в Азии в целом ставится по сомнение. Причиной тому послужило негативное влияние торговых войн, укрепления доллара", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела по сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). Риски, связанные с глобальной торговлей, относятся к введению взаимных пошлин на импорт товаров между США и Китаем, которые затронут и ввоз некоторых видов сырьевых товаров.
При этом укрепление доллара оказывает дополнительное давление на стоимость нефти, поскольку это делает ее дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Американская валюта привлекательна как «безопасный актив» на фоне кризиса в Турции. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,03%, до 96,38 пункта. Доллар торгуется выше 96 пунктов впервые с прошлого лета.
Ситуация вокруг Ирана между тем сдерживает удешевление нефти, поскольку вызывает опасения по поводу поставок иранской нефти. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Прайм: последние новости
Рубль пытается расти впервые за три дня Действия американских властей подрывают устойчивость доллара Биржи АТР снижаются в пределах 2% на опасениях вокруг Турции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вашингтон «убьет» рубль к концу года382
AliExpress начал блокировать россиян32
ВЭБ решил судьбу украинской «дочки»2
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение