Стоимость нефти колеблется на ожиданиях снижения спроса на нее и санкций против Ирана

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром не демонстрируют единой динамики, с одной стороны, санкции США против Ирана поддерживают ожидания поставок этого сырья, с другой, обеспокоенность по поводу снижения спроса на фоне внешнеторговых трений США и Китая оказывает давление на нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26%, до 72,62 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — опускалась на 0,06%, до 67,59 доллара за баррель, ранее в ходе торгов этот показатель рос.

"Рост спроса (на нефть — ред.) в Азии в целом ставится по сомнение. Причиной тому послужило негативное влияние торговых войн, укрепления доллара", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела по сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). Риски, связанные с глобальной торговлей, относятся к введению взаимных пошлин на импорт товаров между США и Китаем, которые затронут и ввоз некоторых видов сырьевых товаров.

При этом укрепление доллара оказывает дополнительное давление на стоимость нефти, поскольку это делает ее дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Американская валюта привлекательна как «безопасный актив» на фоне кризиса в Турции. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,03%, до 96,38 пункта. Доллар торгуется выше 96 пунктов впервые с прошлого лета.