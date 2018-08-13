Красноярский «Стакан» благоустроят за шесть миллионов рублей

В Красноярске завершились торги на благоустройство сквера имени Пушкина, что на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова. В народе этот сквер больше известен как «Стакан».

Торги проводил красноярский Центр спортивных клубов. Победителем тендера стала компания «Престиж-Строй». Она благоустроит сквер за 6,3 млн рублей.

В сквере заменят брусчастку, поставят новые скамейки, фонари, кованые качели, стены очистят от надписей, высадят кустарники и цветы, по-новому оформят клумбы.

Работы завершатся к концу сентября.

Фото: Центр спортивных клубов