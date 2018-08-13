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Красноярский «Стакан» благоустроят за шесть миллионов рублей
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Красноярский «Стакан» благоустроят за шесть миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Красноярске завершились торги на благоустройство сквера имени Пушкина, что на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова. В народе этот сквер больше известен как «Стакан».
Торги проводил красноярский Центр спортивных клубов. Победителем тендера стала компания «Престиж-Строй». Она благоустроит сквер за 6,3 млн рублей.
В сквере заменят брусчастку, поставят новые скамейки, фонари, кованые качели, стены очистят от надписей, высадят кустарники и цветы, по-новому оформят клумбы.
Работы завершатся к концу сентября.
Фото: Центр спортивных клубов
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