Наметившийся отток капитала с EM не позволяет говорить о скором возобновлении роста

В пятницу наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС. К действию фактора усиления санкций со стороны США добавились опасения, связанные с развивающимися рынками в целом — резкое ослабление турецкой лиры и российского рубля заставило инвесторов искать более надежные активы, что только усилило спрос на доллар США на валютном рынке. В российском секторе высоколиквидных бумаг слабее рынка выглядел горнодобывающий сегмент — поводом для усиления продаж стали сообщения о рассмотрении правительством возможности повышения налогового бремени для отрасли. Акции НЛМК (NLMK) подешевели на 5.4%, ММК (MAGN) — на 5.2%, корпорации Алроса (ALRS) и Мечела (MTLR) — на 4.8%. Кроме того, чувствительными к ослаблению рубля (ожидаемо) оказались банки. Так, Сбербанк (SBER) подешевел на 5.0%, ВТБ (VTBR) — на 3.9%.

Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также продолжается снижение.

Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС. Наметившийся отток капитала с развивающихся рынков в целом (фондовый индекс MSCI EM в пятницу понизился на 1.5%) пока не позволяет говорить о скором возобновлении роста. Сегодня утром турецкий центробанк объявил о мерах поддержки лиры в виде смягчения требований резервирования по долговым инструментам, однако существенное влияние этих мер на обстановку на глобальных финансовых рынках выглядит маловероятным. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение движения вверх по паре доллар-рубль из-за сокращения спроса на развивающихся рынках в целом и укрепления доллара США к корзине мировых валют (индекс доллара DXY еще в пятницу превысил отметку 96 пунктов, что соответствует максимуму за год).