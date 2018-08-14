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Обзор фондового рынка: продажи на паузе
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Обзор фондового рынка: продажи на паузе 

Вести Экономика 51 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». В понедельник снижение по индексу РТС приостановилось — с позиций технического анализа, была найдена поддержка вблизи уровня 1050 пунктов. Некоторое смягчение опасений, связанных с обострением отношений между США и Турцией и возможным влиянием ослабления турецкой лиры на развивающиеся рынки в целом, способствовало ослаблению давления продаж и в российском секторе высоколиквидных бумаг.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Кроме того, российский ЦБ приостановил покупки валюты в интересах Минфина, что стало фактором поддержки для курсу рубля. В итоге обыкновенные акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 3.7%, НЛМК (NLMK) — на 2.6%, Сбербанка (SBER) и Новатэка (NVTK) — на 2.1%, ММК (MAGN) — на 2.0%, Норникеля (GMKN) — на 1.9%.
Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции «Обуви России» (OBUV) подорожали на 5.1%, РуссНефти (RNFT) — на 4.4%, Ленэнерго (LSNG) — на 4.1%, МРСК Юга (MRKY) — на 4.0%.
Фондовые индексы США понизились на 0.2% — 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС — по данным технического анализа, пауза в снижении необходима во избежание формирования «перепроданности». Между тем обстановка на внешних рынках пока не позволяет диагностировать возобновление устойчивого роста. Так, инвесторам следует учитывать наметившийся рост волатильности на фондовом рынке США (индекс VIX вчера вырос на 12%), который потенциально может дать основания для «ухода от риска» и, соответственно, снижения на развивающихся рынках акций. Из запланированных на сегодня корпоративных событий можно выделить заседание совета директоров Норникеля (GMKN), в повестку которого входит вопрос о промежуточных дивидендах. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне сокращения покупок валюты ЦБ, однако в течение некоторого времени волатильность может оставаться повышенной из-за неопределенности, связанной с внешними факторами.
Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
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