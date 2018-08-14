Рынок акций РФ и рубль подрастут на позитивном внешнем фоне

Рост цен на нефть поможет укреплению отечественной валюты.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал» ожидает позитивного открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением до 0,5%, в диапазоне 2295-2300 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2280, 2270 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2310, 2320 пунктов, указывает он.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2300 пунктов", — добавляет аналитик.

Утренняя стабилизация нефтяных котировок и турецкой лиры, после предпринятых накануне турецким ЦБ экстренных мер, помогут сегодня умеренному восстановлению отечественных бумаг в начале торговой сессии, считает Вадим Иосуб из «Альпари».

Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2265-2310 пунктов, по индексу РТС — 1050-1070 пунктов, прогнозирует он.

Аналитик ожидает умеренного восстановления рубля после падения предшествующих дней. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 67,1-68,5 рубля, для европейской валюты — 76,6-78,1 рубля, подсчитал эксперт.

"В случае отсутствия новых серьезных потрясений, учитывая, что ЦБ объявил о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила, ожидаем, что во вторник рубль немного укрепится до уровней 67,3-67,8 рубля за доллар", — говорит Константин Кочергин из банка «Восточный».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне опасений инвесторов по поводу финансовой ситуации в Турции.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,25-0,36%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,14%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,67%, японский Nikkei 225 — на 2,28%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 72,85 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,33% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1424 доллара против 1,1409 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций закрылся в плюсе по основным индексам на фоне коррекции после падения в пятницу и утром в понедельник на панических настроениях, связанных с падением курса турецкой лиры к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,46% — до 2285,61 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1059,76 пункта.