Рынок акций РФ и рубль продолжат снижение на негативном внешнем фоне

Снижение цен на нефть будет оказывать давление на отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал» ожидает негативного открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,5%, в диапазоне 2260-2265 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2250, 2240 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2290 пунктов, указывает он.

"После негативного старта торгов индекс Мосбиржи продолжит отыгрывать неблагоприятное состояние внешнего фона. Он может продолжить сползание к ближайшей значимой поддержке, расположенной в районе 2250 пунктов", — говорит эксперт.

Создавать давление на рынке будет рост доллара США, что будет препятствовать укреплению рубля, считает Анна Кокорева из «Альпари». Если негативные настроения на рынке сохранятся, то в совокупности с этим фактором пара доллар/рубль будет двигаться в район 68 рублей, пара евро/рубль — в район 78 рублей, считает она.

Нисходящий тренд на рынке нефти постепенно усиливается ввиду отсутствия долгосрочных факторов для роста, добавляет аналитик.

"В понедельник международные рынки будут ожидать публикации важных макроэкономических данных по Китаю и Евросоюзу , так что в основных мировых валютах резких движений ожидать не следует. Российский рынок при этом, однако, продолжит нервно реагировать на любые новости о санкциях и движения развивающихся рынков", — комментирует Константин Кочергин из банка «Восточный».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США завершили пятницу в «красной» зоне на фоне сообщений о финансовой ситуации в Турции.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Но наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.

Фьючерсы на американские индексы снижаются сейчас в пределах 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на 0,5-2%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,67%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,47%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,53%, японский Nikkei 225 упал на 1,88%.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 72,63 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,25% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1398 доллара против 1,138 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Турецкая ситуация стала «последней каплей» и приблизила российский рынок акций по долларовому индексу РТС к минимуму года, который держится с апреля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,5%, до 2275,05 пункта, индекс РТС — на 3,68%, до 1056,93 пункта.