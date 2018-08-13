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Рынок легковых авто с пробегом в РФ в июле снизился после роста в мае и июне
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Рынок легковых авто с пробегом в РФ в июле снизился после роста в мае и июне 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России в июле 2018 года составил 444,5 тысячи единиц, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Таким образом, после роста в мае и июне вторичный рынок продемонстрировал падение, отмечает агентство. Однако, по данным «Автостата», по итогам первых семи месяцев нынешнего года этот сегмент в России по-прежнему находится в плюсе. Так, за отчетный период его объем составил почти 3 миллиона единиц, что на 1,4% больше в годовом выражении.
"Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 113,7 тысячи штук — на 6,5% меньше, чем в июле 2017-го. Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель достиг 49,5 тысячи экземпляров (-3,1%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд — Nissan (24,7 тысячи штук; —0,2%)", — говорится в сообщении.
При этом среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в июле составил 11,8 тысячи единиц, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию в модельном рейтинге сохранил Ford Focus (11,7 тысячи штук; +1,7%), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. На третьей строчке — седан Lada 2107 (10,8 тысячи штук; —10,5%).
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