Ещё
«Американцы в своей санкционной политике идут как минимум на шаг впереди нас»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.90
77.10
77.67
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.79
–0.31 Золото
1203.62
–0.11 РТС
1059.01
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1386
–0.0320
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

«Американцы в своей санкционной политике идут как минимум на шаг впереди нас» 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Но это не повод заранее объявлять нашу победу над США, которые в очередной раз хотели навредить России, а навредили, вроде бы, самим себе. На самом деле, это интервью в числе многих других интервью официальных лиц из правительства показывает, что мы на каждый новый пакет американских санкций всего лишь отвечаем, когда „грянул гром“, и финансовые рынки, в том числе, рубль, уже упали. А американцы, тем временем, в своей санкционной политике идут как минимум на шаг впереди нас. Они принимают меры против нас в соответствии с интересами, как сообщает их пропаганда, своей национальной безопасности. А мы, получается, заранее себя обезопасить от их „мер безопасности“ не можем. Или не хотим. То есть очень важно, чтобы наши власти принимали заранее такие превентивные меры, которые сделают экономические санкции США не имеющими смысла.
Можно позитивно оценить продажу пакета гособлигаций США, но почему мы сделали это так поздно, поспешно, и, видимо, по не самой выгодной цене? Почему мы не могли сделать это раньше? Или раньше принять более действенные меры по переводу расчетов за экспортные поставки в иные валюты, кроме доллара? Ведь »Газпром нефть» уже поставляет нефть за рубли, в том числе, в страны дальнего зарубежья. В настоящее время властям можно было бы задуматься о том, чтобы как минимум ввести мораторий для всех инвесторов из США на выплату дивидендов по акциям госкомпаний и частных компаний, находящихся под санкциями, а также на выплату процентов по государственным облигациям. Далее, возможно, следует отказаться от погашения американским инвесторам гособлигаций и облигаций государственных компаний и частных компаний, находящихся под санкциями, а также, возможно, ввести полный запрет для инвесторов из США работать на любых российских финансовых рынках с любыми финансовыми активами. Это могло бы сделать планируемые санкции против российского госдолга бессмысленными. Скорее всего, даже объявление о таких превентивных мерах заставило бы власти США очень хорошо подумать, прежде чем вводить новые антироссийские санкции».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Впервые с 2016 года. Курс доллара превысил 66 рублей Россия возможно откажется от доллара при торговле нефтью Минфин готовит рекордные закупки валюты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана49
Почему никто не будет спасать рубль
Вашингтон «убьет» рубль к концу года769
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года247
В Госдуме заговорили об отмене пенсий
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение