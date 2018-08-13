«Американцы в своей санкционной политике идут как минимум на шаг впереди нас»

«Но это не повод заранее объявлять нашу победу над США, которые в очередной раз хотели навредить России, а навредили, вроде бы, самим себе. На самом деле, это интервью в числе многих других интервью официальных лиц из правительства показывает, что мы на каждый новый пакет американских санкций всего лишь отвечаем, когда „грянул гром“, и финансовые рынки, в том числе, рубль, уже упали. А американцы, тем временем, в своей санкционной политике идут как минимум на шаг впереди нас. Они принимают меры против нас в соответствии с интересами, как сообщает их пропаганда, своей национальной безопасности. А мы, получается, заранее себя обезопасить от их „мер безопасности“ не можем. Или не хотим. То есть очень важно, чтобы наши власти принимали заранее такие превентивные меры, которые сделают экономические санкции США не имеющими смысла.