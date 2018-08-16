Внешняя ситуация в начале дня достаточно позитивная для рынка РФ

По итогам торгов 15 августа индекс МосБиржи снизился на 0,69% до 2267,13 п., а РТС упал на 0,43% до 1055,24 п. Утро на рынке начиналось вполне спокойно, но в течение дня покупатели вернулись к отступлению. На настроения местных участников торгов подействовало падение индексов в Европе, а также вечерний провал котировок нефти ниже $71 за баррель Brent. Турция решила не ограничивать себя молчанием, а ответила на американские повышенные пошлины своими, а также призывом бойкотировать американскую электронику. Плюс к этому торговая война США и Китая, похоже, начинает постепенно оказывать негативное влияние на экономику Поднебесной, что отражает свежая статистика по промышленному производству и розничным продажам.

Бумаги Сбербанка (-2,48%) вновь отразили перспективы американских ограничений, которые стали более понятными после появления официального текста законопроекта в Конгрессе. Как уже говорилось выше, падение котировок нефти привело к слабости нефтяных бумаг: «ЛУКОЙЛ» (-0,71%), «Роснефть» (-0,64%), «Сургутнефтегаз» (-1,46%). В секторе металлургии также преобладали негативные настроения, но ослабевший рубль смог ограничить потери: «Северсталь» (-0,17%), ММК (-0,56%), НЛМК (+0,04%). «Мегафон» (+2,49%) взял 21 млрд рублей у «Альфабанка» для реализации делистинга с Лондонской биржи. « Интер РАО » (-1,48%) увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 24% до 38,296 млрд рублей при росте выручки на 11%. En+ (-1,34) увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 89,2% до $1,037 млрд при росте выручки на 5,1% до $6,136 млрд рублей. Однако менеджмент предупредил, что в II полугодии результаты могут оказаться под давлением американских ограничений. Кроме того, бумаги «Аэрофлот» подорожали на 0,14% на фоне сообщения о выкупе акций у несогласных с лизингом самолётов МС-21 в объёме 7,04 млрд рублей, или 47817796 акций.

Рубль также начинал день спокойно, но затем существенно ослаб к вечеру. Поводов для этого было достаточно. Это и провал Brent ниже $71 за баррель, и появление официального текста американского законопроекта по ограничениям для РФ. Кроме того, весьма разочаровал аукцион ОФЗ. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объёме всего 10 млрд рублей. Удалось разместить около 58,5% предложенного объёма при спросе 20,14 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,15%. Это самая высокая доходность по данным бумагам на размещениях в текущем году. Соответственно, турецкая лира, возможно, стабилизировалась, но у рубля вновь своя история, которая пока не обещает возвращения к отметке 65 за доллар.

Внешняя ситуация в начале дня достаточно позитивная для рынка РФ. КНР заявляет о возобновлении переговоров с США по торговым вопросам. Катар обещал помочь Турции с инвестициями на $15 млрд Растут сырьевые контракты, хотя нефть смогла ликвидировать лишь незначительную часть понесённых потерь. Тем не менее ожидаем укрепление рубля в пределах 0,5-1,0% в первой половине дня. Отечественный рынок также может показать рост в пределах 0,5-1,0% в надежде на преодоление торговых противоречий между КНР и США.