Политика продолжает доминировать в финансовой повестке дня

По итогам недели индекс МосБиржи упал с 2297,99 п. до 2275,05 п., а РТС — с 1145,08 п. до 1056,93 п. Пара EUR-USD упала с $1,1566 до $1,141. Пара USD-RUB поднялась с 63,34 до 67,72, а EUR-RUB — с 73,23 до 77,25. Brent подешевела за неделю с $73,21 до $72,81. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2840,35 п. до 2833,28 п.

Политика продолжает доминировать в финансовой повестке дня. США удвоили пошлины на турецкую сталь и алюминий до 50% и 20% соответственно. Данный шаг рассматривается в качестве наказания за позицию Анкары на международной арене, хотя Вашингтон настаивает на освобождении американского пастора. Впрочем, какая бы причина ни была, а последствия этих шагов весьма настараживают. Турецкая лира уже потеряла около 40% своего веса с начала года, и почти половина этих потерь пришлась на текущую неделю. Давление испытывали и другие валюты развивающихся стран, что начинает наталкивать мысль на аналогии с кризисом 1997-1998 годов. Естественно, что в периоды падения покупательской способности в мире могут пострадать и зачинщики торговых войн. Нет никакой разницы, что продавать — нефть или умные телефоны — если у покупателей нет денег. Первые последствия торговой войны уже начали проявляться в июне. Для российского рынка торговая война пока не столь актуальна, но политические факторы влияют и на отечественные активы. Очередные недружественные действия американской администрации отправили рынок акций и рубль в отступление. На предстоящей неделе американский Конгресс будет отдыхать, поэтому больших новостей не ждём.

В начале недели Китай сообщит о ситуации с прямыми иностранными инвестициями. Учитывая торговый спор с США, можно ожидать снижения показателя. Днём в понедельник выйдет ежемесячный отчёт OPEC . В России ГМК «Норникель» отчитается по МСФО за I полугодие. Будут объявлены изменения индекса MSCI Russia. Совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие.

Вторник также начнётся с китайских данных. Ожидается, что в июле промышленность КНР ускорила рост до 6,3% с 6% в июне, а розничные продажи ускорили рост до 9,2% с 9,0% в июне. Японская промышленность могла снизить объёмы производства в июне на 2,1%. ВВП Германии мог ускориться в II квартале до 2,5% с 1,6% в I квартале. Безработица в Великобритании, скорее всего, осталась на уровне 4,2% в июне. В Германии также выйдут индексы текущих экономических условий и настроений. Промышленность еврозоны могла показать рост на 2,5% в июне. И, наконец, вечером выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России совет директоров ГМК «Норникель» рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие. X5 Retail Group отчитается по МСФО за I полугодие.

Италия в среду будет отдыхать. В Китае выйдут цены на жильё. В Великобритании появятся данные по инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорит свой рост до 2,5% в июле с 2,4% в июне. В США выйдет статистика розничных продаж, которые могли увеличиться за июль на 0,2%. Кроме того, в этот день будет опубликован индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог снизиться до 20,3 п. Промышленное производство в США могло увеличиться за июль на 0,3%. Вечером также опубликуют отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России ожидается статистика по промышленному производству. « Интер РАО » отчитается по МСФО за I полугодие.

В четверг Япония может сообщить о росте экспорта в июле на 6,3%, а также о росте импорта на 14,4%. Австралийская безработица осталась в июле на уровне 5,4%. Розничные продажи Великобритании могли увеличиться за июль на 0,2%. В еврозоне опубликуют цифры по торговому балансу. В США выйдет традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также данные по новым строительствам и разрешениям на них за июль. Кроме того, в этот день опубликуют индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в августе до 22,3 п. с 25,7 п. в июле. В России КТК, «Мосэнерго» «Газпром нефть» , ТМК, «Мегафон» отчитаются по МСФО за I полугодие.

В пятницу всё самое интересное начнётся с европейских торгов. Выйдет отчёт по платёжному балансу еврозоны, а также уточнение европейской инфляции. В США ожидается предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Позднее вечером появится отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России большой день статистики. Выйдут данные по безработице, розничным продажам и ценам производителей. «Дикси» отчитается по МСФО за I полугодие.

Новая неделя в Азии вновь начинается тревожно. Турецкая лира продолжает активно слабеть против доллара, что также отражается и на других валютах развивающихся стран. Примечательно, что японская иена укреплялась сильнее, чем доллар, что указывает на бегство капитала из риска. На это также указывает падение доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 2,85%. Турецкая лира слабела до 7,24 за доллар, хотя ещё в четверг была в районе 5,4 за американскую денежную единицу. Министр финансов Турции Берак Албэйрак заявил о наличии плана по защите национальной валюты. Однако кто защитит евро, если турецкая волна накроет европейские банки? Во всяком случае, для ряда банков из Южной Европы подобный вопрос является актуальным. Рынок также верит в это, оказывая давление на евро. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 21893,64 п. (-1,81%), Hang Seng — 27884,17 п. (-1,70%), Shanghai Composite — 2765,68 п. (-1,06%).

Ситуация в Турции спровоцировала рост прогнозов на замедление главных развивающихся экономик мира, что неизбежно приведёт к падению спроса на основные сырьевые товары. Кроме того, на нефть оказывает давление растущее производство в мире. В США, к примеру, нефтяники увеличили число активных буровых на 10 единиц за прошлую неделю до 869 штук. Впрочем, свежие оценки спроса и предложения появятся в понедельник днём, когда выйдет отчёт OPEC по рынку нефти. И немного о золоте. Металл пока остаётся за пределами внимания инвесторов, которые в большей степени сосредоточены на укреплении доллара. За неделю резервы SPDR Gold Trust сократились с 794,9 тонн до 786.08 тонн. К 9:00 (мск) Brent — $72,62 (-0,26%), WTI — $67,57 (-0,09%), золото — $1216,2 (-0,23%), медь — $6029,66 (-0,27%), никель — $13850 (+0,22%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 96,27 п.