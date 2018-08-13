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«Медведи» вновь окропят рынок красным
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«Медведи» вновь окропят рынок красным 

Прайм 53 минуты назад
После негативного закрытия Америки в пятницу фьючерсы на основные мировые индексы теряют около 0,4%. Более чем на полпроцента падает нефть.
Учитывая, что внутренних причин для покупок акций нет, вполне вероятно ожидать продолжения снижения рынка акций. Ближайшей целью снижения Индекса Мосбиржи станет отметка 2250 пунктов, которая скоро будет пройдена, а потом 2200 пунктов.
К поддержке 180 рублей подойдут акции Сбербанка, однако покупать их в расчете на отскок очень рискованно — бумаги могут уйти и на 160 рублей.
Продолжается укрепление доллара на мировом рынке: сейчас пара евро-доллар падает на 0,11% и торгуется на ровне 1,139. При таком раскладе рубль скорее всего начнет день со снижения и вполне может нацелиться на отметку 70. Однако хоть и небольшая, но коррекция по паре доллар-рубль необходима и рынок будет искать для нее повод.
В условиях падающего рубля акции металлургов перестали быть защитным инструментом из-за инициативы Белоусова. Ясно, что, скорее всего, объем изъятий у компаний из данного списка будет уменьшен, но части прибыли металлурги скорее всего лишатся. Поэтому пока можно сохранять короткие позиции по бумагам из «списка Белоусова».
Во многом ход торгов будет зависеть от действий нерезидентов, но пока все говорит о том, что даже формальных поводов для отскока нет.
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