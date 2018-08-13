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Турецкая лира тянет за собой валюты развивающихся рынков
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Турецкая лира тянет за собой валюты развивающихся рынков 

Прайм 47 минут назад
Фото: Прайм
В начале новой недели перед открытием торгов внешний фон оцениваем как умеренно негативный. В пятницу рубль и основные акции российских эмитентов продолжили снижение. Решающий вклад в развитие тенденции внесла турецкая лира, за день потеряв порядка 20% к доллару, что стало следствием увеличения пошлин на ввоз стали и алюминия из Турции в США до 50% и 20% соответственно. Подобных тарифов мировая торговля не встречала давно. Серьезность намерений Вашингтона продолжает давить на EM, биржи Китая сегодня в минусе на 2% в среднем, что заставляет переместить ожидания по рублю в область 70 за доллар.
График
Лира в понедельник утром достигала очередных рекордов, а Минфин РФ лишь вдвое уменьшил закупки валюты от дополнительных нефтегазовых доходов, что подтверждает негатив по рублю. Инвесторы из-за океана частично закрывают позиции и на американском рынке, так как ситуация раскручивается с настораживающей скоростью. Индекс потребительских цен в США г/г остался на уровне 2.9% при ожиданиях в 3%. Вместе с обострением торговых противостояний это ожидаемо привело к откату индексов США от исторических максимумов, который, судя по всему, продолжится в ближайшие дни.
Относительно нефтяных рынков поступает противоречивая информация. МЭА пересмотрела в большую сторону спрос на 2019 год — он должен увеличиться на 1.5 млн баррелей в сутки, но отметила и увеличение добычи со стороны России, Кувейта и ОАЭ в июле. В то же время резко снижаются поставки из Венесуэлы — на 770 тыс. баррелей в сутки к прошлому году. Экспорт из Ирана пока уменьшился незначительно — на 90 тыс. баррелей. в сутки. Число буровых установок за неделю увеличилось сразу на 10 единиц, поэтому более вероятен сценарий снижения нефти Brent к 70 долларам за баррель. Прояснить положение может сегодняшний ежемесячный отчет ОПЕК.
График
Компании металлургического сектора и производители удобрений в пятницу получили неожиданный удар, когда стало известно о предложении советника Президента РФ Белоусова изымать дополнительные доходы компаний, увеличив налоговую нагрузку по примеру «Газпрома» и «Роснефти» до 22-24% от выручки. Решение будет прорабатываться Правительством дополнительно, и пока делать выводы сложно. Первичная реакция сугубо негативная, так как решение будет сдерживать реализацию долгосрочных планов и моментально скажется на финансовых результатах. Сегодня ожидаем совет директоров «Татнефти» с рекомендациями по дивидендам, за 1П 2018 отчитаются «Норникель» и «Мосэнерго».
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