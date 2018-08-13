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Рынок сегодня откроется снижением на 1-1,5%
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Рынок сегодня откроется снижением на 1-1,5% 

Прайм 46 минут назад
Сильный отскок в четверг вызвал надежду на то, что худшее для российского фондового рынка позади, однако в пятницу рынок получил очередной удар. Индекс РТС упал на 3.68% и закрылся вблизи апрельских минимумов, в то время как российский рубль обвалился на одну фигуру до 67.70 против доллара США. На прошедшей неделе мы наблюдали заметный рост клиентской активности — средний дневной оборот на Московской бирже достигал 60 млрд руб.
Сбербанк в пятницу понес большие потери — обыкновенные акции обвалились, несмотря на сильное открытие — на 4.98% в Москве и на 6% в DR. ВТБ также падал, подешевев на 3.86% на ММВБ. Компании горно-металлургического сектора считались «безопасной гаванью» в периоды ослабления рубля, однако инициатива г-на Белоусова полностью перевернула инвестиционные профили этих компаний и посеяла панику на рынке. Акции Северстали, НЛМК и ММК рухнули на 3-5.4%, Evraz обвалился на 9%. Фактически, единственная бумага, которой выгодно текущее ослабление рубля — привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые подорожали на 2.66% в пятницу.
Ритейлеры зафиксировали одно из самых сильных падений за последние месяцы — акции X5 и Магнита подешевели на 5.79% и 6.05% соответственно, практически закрывшись на новых минимумах. Резкий скачок Аэрофлота с 97 руб. до 110 руб. в четверг оказался кратковременным, так как акции потеряли 4.3% в пятницу и закрылись на уровне 105 руб.
Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением на 1-1.5%.
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