Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года

Курс рубля в начале торгов снизился к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 72 копейки — до 68,44 рубля. Курс евро поднялся на 65 копеек и составил 77,9 рубля.