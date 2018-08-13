Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года

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Курс рубля в начале торгов снизился к доллару и евро 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 72 копейки — до 68,44 рубля.
Курс евро поднялся на 65 копеек и составил 77,9 рубля.
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