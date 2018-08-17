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ЦБ понизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года на 100 млрд рублей
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ЦБ понизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года на 100 млрд рублей 

Rambler News Service 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
ЦБ понизил прогноз структурного профицита ликвидности на 100 млрд рублей, до 3,7-4,1 трлн рублей на конец текущего года, сообщил Банк России в комментарии по ликвидности банковского сектора и финрынкам за июль 2018 года.
«В 2018 г. продолжится увеличение структурного профицита ликвидности. Однако его оценка на конец 2018 г. снижена Банком России по сравнению с прогнозом, представленным в июньском выпуске Комментария, на 100 млрд рублей, до 3,7-4,1 трлн рублей. Это связано с принятым в июле решением о повышении нормативов обязательных резервов кредитных организаций по обязательствам в иностранной валюте на 1 п.п. в целях дальнейшей девалютизации банковских балансов», — говорится в комментарии.
ЦБ объяснил снижение структурного профицита ликвидности в июле крупными налоговыми платежами, в том числе квартальным НДС, которые значительно превысили объем поступления в банки средств по бюджетному каналу, а также перечислением Сбербанком дивидендов Банку России в начале месяца.
«Отток ликвидности за счет данных факторов оказался существенно выше, чем совокупные поступления средств в результате бюджетных расходов, операций Федерального казначейства и местных органов власти по размещению в банках временно свободных средств, а также операций Минфина России по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке», — следует из комментария.
На этом фоне в конце июля банки существенно сократили остатки средств на корсчетах, а также для усреднения обязательных резервов некоторые банки использовали кредиты ЦБ, обеспеченные нерыночными активами, рассказали в Банке России.
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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