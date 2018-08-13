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Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
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Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года 

Парламентская газета 16 минут назад
Фото: Парламентская газета
Доллар и евро продолжили рост в понедельник. На открытии торгов Мосбиржи курс американской валюты превысил 68 рублей с 18 апреля 2016 года.
За «американца» дают 68,66 рубля, курс вырос на 94 копейки. Курс евро перевалили за 78 рублей впервые за 4 месяца — с 11 апреля 2018 года — и составил 78,15 рубля, прибавив 90 копеек.
При этом индекс Мосбиржи опустился на 0,7%, до 2258,65 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,9%, до 1046,92 пункта, свидетельствуют данные торгов. Акции Сбербанка упали на 2,87%, акции ВТБ — на более чем 1%, передает ТАСС.
Рубль продолжает падение с прошлой недели, когда было объявлено о новых санкциях со стороны США. Белый дом анонсировал введение санкций против РФ в связи с «делом Скрипалей» — в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери в Британии обвиняет Лондон.
Новые меры воздействия со стороны Вашингтона предполагают ограничение экспорта из США электроники и других товаров двойного назначения, снижение уровня дипотношений, а также решения в сфере нефтегазовых технологий.
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