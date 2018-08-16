Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,31%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, гостиничного бизнеса и электроэнергетики.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted упал на 0,31%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Walsin Technology Corp (TW:2492), которые подорожали на 24,50 п. (9,98%), закрывшись на отметке в 270,00. Котировки Ritek Corp (TW:2349) выросли на 0,950 п. (9,90%), завершив торги на уровне 10,550. Бумаги Yageo Corp (TW:2327) выросли в цене на 53,00 п. (8,69%), закрывшись на отметке 663,00.

Лидерами падения стали акции Sumagh High Tech Corp (TW:1475), цена которых упала на 2,45 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 22,05. Акции Tung Kai Technology Engineering Co Ltd (TW:3018) поднялись на 6,20 п. (9,97%), закрывшись на уровне 56,00, а Hotel Holiday Garden (TW:2702) снизились в цене на 2,05 п. (9,86%) и завершили торги на отметке 18,75.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (466) превысило количество закрывшихся в плюсе (325), а котировки 124 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,20%, или 0,13, достигнув отметки $65,14 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,51%, или 0,36, до $71,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.183,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD снизилась на 0,22% до 30,804, а котировки TWD/CNY упали на 0,18%, достигнув отметки 0,2250.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,27% до 96,33.