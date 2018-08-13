Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 2,14%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, оптоэлектроники и производства электронных комплектующих.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted снизился на 2,14%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Li Cheng Enterprise Co Ltd (TW:4426), которые подорожали на 2,35 п. (6,59%), закрывшись на отметке в 38,00. Котировки Lead Data Inc (TW:2443) выросли на 0,37 п. (5,79%), завершив торги на уровне 6,76. Бумаги Sumagh High Tech Corp (TW:1475) выросли в цене на 1,00 п. (4,00%), закрывшись на отметке 26,00.

Лидерами падения стали акции Enterex International Ltd (TW:1592), цена которых упала на 2,65 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 23,85. Акции Sun Race Sturmey-Archer Inc (TW:1526) поднялись на 3,75 п. (10,00%), закрывшись на уровне 33,75, а Ritek Corp (TW:2349) снизились в цене на 1,200 п. (10,00%) и завершили торги на отметке 10,800.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (804) превысило количество закрывшихся в плюсе (73), а котировки 39 акций практически не изменились.

Котировки акций Enterex International Ltd (TW:1592) упали до 52-недельного минимума, упав на 10,00%, 2,65 п., и завершили торги на отметке 23,85.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,01%, или 0,01, достигнув отметки $67,62 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,19%, или 0,14, до $72,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,25%, или 3,00, до отметки $1.216,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,16% до 30,796, а котировки TWD/CNY повысились на 0,23%, достигнув отметки 0,2225.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 96,19.